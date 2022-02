Ďalšia smrť antivaxera, farár zomrel na COVID-19: Hlásal bludy o vakcínach

JANOV - Taliansky kňaz, ktorý patril medzi antivaxerov, zomrel na ochorenie COVID-19. Verejne vystupoval proti očkovacím kampaniam a hlásal, že vakcíny obsahujú bunky detských embryí. S vírusom bojoval celý mesiac, no nikdy neprejavil záujem o očkovanie.

Don Paolo Romeo (51) bol farárom v opátstve Santo Stefano v meste Janov. Od začiatku očkovacej kampane vystupoval ako jej veľký kritik a pri každej príležitosti tvrdil, že toto nie je cesta. Navyše hlásal, že vakcíny proti koronavírusu obsahujú bunky ľudských embryí. Nakoniec sa sám nakazil a chorobe podľahol, informovali talianske médiá.

Romeo podporoval názory konzervatívneho francúzskeho katolíckeho biskupa Marcela Françoisa Marie Joseph Lefebvreho, ktorý prišiel so spomínanou teóriou o ľudských embryách. Opátstvo Santo Stefano sa so svojím farárom rozlúčilo aj prostredníctvom sociálnej siete: "Náš milovaný don Paolo vystúpil dnes do neba obklopený náklonnosťou nášho Pána v sprievode modlitby od všetkých, ktorí mu boli na Zemi verní. Nech ho Pán obdarí za všetko dobré, čo tu vykonal a odpustí mu všetky nedostatky."

Správa o smrti Dona Paola sa objavila v ten istý deň, kedy na koronavírus zomrel jeden manželský pár. Irma Gilioli (†86) a Annibale Meneghelliová (†93) opustili tento svet v nemocnici vo Villafranca neďaleko Verony. Minulý pondelok zomrel na covid v Taliansku ďalší antivaxer Luigi Cossella (†28), ktorý si odmietol nasadiť kyslíkovú masku a trval na tom, že túto chorobu nemá. Lekárom sa podarilo muža presvedčiť, aby si masku nasadil späť. Začal spolupracovať, ale už bolo neskoro. Jeho stav sa rapídne zhoršil a na piaty deň od hospitalizácie umrel.

Poradca ministerstva zdravotníctva v regióne Lazio Alessio D'Amato vyzval mladých ľudí, aby sa dali zaočkovať, pričom poukázal na Cossellovu smrť. "Covid napáda vo veľkej miere aj mladých ľudí. Očkovanie je viac ako dôležité," povedal.

Prípad tehotnej ženy

Ďalším prípadom bola zbytočná smrť 28-ročnej tehotnej antivaxerky, ktorá podľahla covidu v Ríme 22. januára. Údajne bola v 31. týždni tehotenstva, no nebola očkovaná. Symptómy sa u nej prejavovali už desať dní, mala ťažkosti s dýchaním. Jej stav sa rýchlo dramaticky zhoršil, lekári teda museli vykonať cisársky rez, aby dieťa zachránili. Napriek maximálnemu úsiliu sa im ženu zachrániť nepodarilo. Na konci minulého roka zas zabil covid talianskeho antivaxera Maurizia Burattiho (†61), známeho aj ako "Mauro z Mantovy". Len pár dní pred hospitalizáciou sa chválil, že je "šíriteľ moru". Do supermarketu vstúpil zámerne bez ochrany horných dýchacích ciest, aj keď sa cítil chorý a mal teplotu 38 ºC. Povedal, že "obhajuje ústavu, a preto ignoruje všetky opatrenia". Odmietol sa nechať testovať, pretože bol presvedčený o tom, že pozitívny test mu vyvolá práve testovanie z nosných dierok.

V Taliansku krajine je jedinou alternatívou okrem očkovania ešte prekonanie choroby COVID-19. Podnietilo to organizovanie tzv. covidových večierkov, na ktoré ľudia chodili dobrovoľne. Chceli sa radšej nakaziť a chorobu prekonať, ako sa dať zaočkovať. Taliansko bola prvým štátom v Európe, ktorý v roku 2020 zasiahla vlna koronavírusu. Zostáva preto jednou z najviac postihnutých krajín s najvyšším počtom obetí v EÚ (takmer 144 000).