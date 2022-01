Scenár pre Európu v prípade konfliktu na Ukrajine: Potravinová kríza a migrácia obyvateľstva!

Do Veľkej Británie sa z Ukrajiny dováža najmä obilie a kuracie mäso. Konflikt na ukrajinsko-ruskej hranici by mohol zasiahnuť aj sektor hnojív, ktorý je kľúčový pre britské poľnohospodárstvo, uvádza Politico. "Bude to veľmi ťažké. Počas lockdownu vyvolanom koronavírusom sa zásoby hnojiva vo Veľkej Británii dostali na minimum," uvádzali tamojší hlavní predajcovia hnojív.

Putin obviňuje NATO

Západ sa od jesene minulého roku pripravuje na ruskú inváziu do Ukrajiny. Prezident Vladimír Putin zhromaždil vojakov pozdĺž ukrajinských hraníc, zatiaľ čo západní spojenci poslali zbrane a jednotky na pomoc Kyjevu. Putin trvá na tom, že nemá v úmysle prekročiť hranicu a obvinil USA a NATO z eskalácie napätia. Kríza sa rieši zatiaľ len cez bilaterálne rokovania.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ukrajina je podľa najnovších údajov britského ministerstva pre medzinárodný obchod 63. najväčším obchodným partnerom Británie. Obchod v minulom roku sa medzi týmito dvomi krajinami vyšplhal na 1,92 miliardy eur. Hlavným vývozným artiklom z Británie na Ukrajinu sú lieky, ťažké stroje, autá, chemikálie a textil. Medzi hlavný import patrí okrem už spomínaných komodít železo, oceľ, rastlinné oleje, tuky, semená a niektoré druhy ovocia, ako aj krmivo pre zvieratá. "Ukrajina je zďaleka popredným poľnohospodárskym producentom na európskom kontinente," povedal predseda britsko-ukrajinskej obchodnej komory. Bate Toms. Ukrajina by podľa neho mohla vlastnými silami zabezpečiť dovoz niektorých potravín do Británie, ale teraz tu existuje riziko, že to pre konflikt nebude možné. Týka sa to cestnej, leteckej aj železničnej dopravy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Ukrajina je na vzostupe

Prípadná ruská invázia by prišla v tom najnevhodnejšom čase. Ekonomika Ukrajiny bola totiž v roku 2021 na vzostupe, maloobchodný predaj vzrástol o 11 percent. Vývoz obilia a ocele zaznamená na jar svoje rekordné čísla. "Invázia na Ukrajinu naruší potravinovú bezpečnosť Británie do značnej miery, pretože Ukrajina je pre Spojené kráľovstvo najväčším a geograficky najbližším zdrojom potravín," varoval Toms. "Predstavuje tiež hrozbu pre britskú bezpečnosť rovnakým spôsobom, akým to urobili Napoleon, Hitler a Stalin, keď sa každý z nich pokúšal dobyť Európu," dodal.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Roman Hanc

Hrozba možnej invázie má negatívny vplyv na obchod a verejnú morálku. "Situácia je tu veľmi neistá. Mám pocit, že obyvatelia sú pod masívnym vplyvom Ruska. Život v čase hroziacej invázie je už v podstate inváziou, pretože ľudia pociťujú strach, sú dezorientovaní a začínajú panikáriť. Má to veľký vplyv na medzinárodný obchod. V prípade, ak by sa uzavreli hlavné dopravné tepny, v Európe môže prichádzať k masívnej migrácii obyvateľstva," varoval Vasyl Myrošičenko, jeden zo zakladateľov Ukrajinského krízového mediálneho centra v Kyjeve.