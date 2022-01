Šéf ruskej diplomacie: Rusko nechce vojnu, no nedovolí, aby boli jeho záujmy odignorované

"Ak by to záviselo od Ruska, vojna nebude. My vojnu nechceme, ale nedovolíme, aby boli pošliapané a odignorované naše záujmy," uviedol Lavrov počas rozsiahleho rozhovoru, ktorý v piatok poskytol ruským rozhlasovým staniciam. Lavrov v rozhovore označil písomnú odpoveď Spojených štátov na návrh bezpečnostných záruk žiadaných Ruskom za "vzor diplomatickej slušnosti" v porovnaní s odpoveďou, ktorú Moskve doručilo NATO."Odpoveď NATO je natoľko zideologizovaná, priam až dýcha výnimočnosťou Severoatlantickej aliancie, jej špeciálnym poslaním a účelom. Až som sa hanbil za tých, ktorí tieto texty písali," uviedol Lavrov s tým, že v súčasnosti viaceré rezorty analyzujú dokumenty, ktoré Moskve doručili USA a NATO.

V tejto súvislosti šéf ruskej diplomacie tiež uviedol, že v nadchádzajúcich týždňoch sa uskutoční ďalšie stretnutie predstaviteľov Ruska a Spojených štátov. Lavrov však upozornil aj na to, že prípadné uvalenie nových sankcií zo strany Spojených štátov na Rusko "sa bude rovnať rozvráteniu vzťahov" medzi Moskvou a Washingtonom. Po tom, ako Rusko nazhromaždilo v blízkosti hraníc Ukrajiny tisíce vojakov, začali narastať obavy medzinárodného spoločenstva, že Moskva chystá inváziu do tejto bývalej sovietskej krajiny. Spojené štáty a ich spojenci Rusku pohrozili, že ak zaútočí na Ukrajinu, zavedú proti nemu tvrdé sankcie.

Rusko poprelo, že plánuje napadnúť Ukrajinu. Žiada však od USA a NATO bezpečnostné garancie, v rámci ktorých požaduje aj to, aby sa Ukrajina nestala súčasťou Aliancie. V reakcii na túto skutočnosť viedli USA a spojenci NATO v uplynulých týždňoch intenzívne rokovania s Ruskom a poskytli Ukrajine vojenskú podporu. USA tiež v stredu doručili Rusku písomnú odpoveď na návrh bezpečnostných záruk.