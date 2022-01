Palestínsky väzeň v Izraeli po 141 dňoch ukončil protestnú hladovku

Príslušníka palestínskej militantnej skupiny Islamský džihád, 40-ročného Hišáma abú Hawáša, zatkli izraelské bezpečnostné sily v októbri 2020 pre podozrenie z účasti na teroristickej trestnej činnosti. V auguste tohto roka prestal prijímať potravu na protest voči tomu, že je väznený bez vznesenia obvinení a súdneho procesu. V decembri ho museli hospitalizovať a Islamský džihád pohrozil Izraelu odvetnými útokmi v prípade, ak by Hawáš zomrel.

Hladovku sa napokon Hawáš rozhodol ukončiť v utorok po tom, ako izraelské úrady prisľúbili, že už mu nepredĺžia pobyt vo väzbe. Na slobodu by ho mali prepustiť koncom februára. O dohode, ktorú údajne pomohol sprostredkovať Egypt, informovali väzňovi príbuzní a palestínski činitelia, zatiaľ čo Izrael ju bezprostredne nepotvrdil. "Blahoželáme slobodnému mužovi abú Hawášovi k tomu, že si vybojoval slobodu silou svojej vôle," napísal na Twitteri palestínsky premiér Muhammad Ištajja. Brány izraelského väzenia by mal opustiť po 26. februári, keď mu vyprší súdom schválená doba väzby.

#HishamAbuHawwash prevails after 141 days of hunger strike. We hail Hisham for his forceful will, his family, Palestinian people, and people around the world who raised their voices in solidarity. Thanks to countries that pressed Israel to release him next month on 26 February.