Putin a Erdogan sa v telefonickom rozhovore zaviazali zlepšiť vzájomné vzťahy

Putin a Erdogan si podľa vyhlásenia zverejneného Kremľom "vymenili novoročné pozdravy, zhrnuli hlavné výsledky bilaterálnej spolupráce či potvrdili zámer ďalej zintenzívňovať vzájomne výhodné partnerstvo medzi Ruskom a Tureckom". Erdoganov úrad uviedol, že obe strany "diskutovali o krokoch na zlepšenie turecko-ruských vzťahov" a zopakovali svoje odhodlanie rozvíjať spoluprácu "vo všetkých oblastiach".

Ruský prezident minulý mesiac kritizoval Kyjev za nasadenie bezpilotných lietadiel tureckej výroby, ktoré by podľa Kremľa mohli byť použité v ozbrojených konfliktoch na východe krajiny. Ankara uviedla, že nemôže za to, že Ukrajina používa turecké drony. Zároveň dodala, že ak štát kúpi turecké zbrane, už to nie je turecký výrobok, ale patrí krajine, ktorá ich kupuje.

Výzvy aj požiadavky

Turecká vláda vyzvala v pondelok Rusko, aby upustilo od svojich "jednostranných" požiadaviek v súvislosti s NATO a zaujalo konštruktívnejší prístup pri riešení sporu so západnými mocnosťami a Ukrajinou.

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vyzval Kremeľ, aby pristúpil na priame rokovania, ktoré navrhol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Rusko žiada od Aliancie a USA bezpečnostné záruky, ako aj urýchlené rokovania.

Podľa dvoch ruských návrhov zmlúv, zverejnených 17. decembra, by sa Severoatlantická aliancia mala zaviazať, že sa nebude rozširovať na východ a jej členovia nebudú rozmiestňovať zbrane v blízkosti ruských hraníc. Kremeľ podľa AFP žiada tiež stiahnutie síl NATO z oblastí, ktoré z Aliancia zabrala v rámci svojho rozširovania sa na východ, ktoré začalo po páde Sovietskeho zväzu.