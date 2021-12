Putinove vyjadrenia sú znepokojivé: Nemecko má za cieľ zastaviť eskaláciu konfliktu na Ukrajine

Podľa agentúry AFP Baerbocková uviedla, že vzhľadom na "ďalšie presuny (ruských) vojsk na hraniciach" s Ukrajinou je Berlín "veľmi znepokojený" poslednými Putinovými vyjadreniami. Ministerka, ktorá predtým vyzvala Berlín, aby zaujal pevnejší postoj voči Moskve než vláda bývalej kancelárky Angely Merkelovej, povedala, že "dialóg" je teraz nevyhnutný na zmiernenie "veľkej krízy". Preto, ako pripomenula, v posledných dňoch opakovane zdôrazňovala, že je potrebné vrátiť sa k rokovaciemu stolu v normandskom formáte (zoskupení Nemecka, Francúzska, Ruska a Ukrajiny), ako aj v Rade NATO-Rusko. Takéto rozhovory by boli podľa nej zamerané na "odvrátenie ďalšej eskalácie, pretože túto veľkú krízu, v ktorej sa nachádzame, môžeme vyriešiť iba dialógom".

Putin v utorok v príhovore na zasadnutí kolégia ruského ministerstva obrany upozornil, že Rusko je pripravené prijať vojensko-technické opatrenia, ak sa NATO priblíži k jeho hraniciam. V tejto súvislosti tlmočil "mimoriadne znepokojenie" Moskvy, ktoré súvisí s rozmiestnením prvkov amerických systémov protiraketovej obrany v blízkosti ruských hraníc vrátane ich možného výskytu na Ukrajine.

Putin telefonoval s nemeckým kancelárom

Putin v utorok po prvý raz telefonoval s novým nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. "Bola vyjadrená nádej, že sa uskutočnia seriózne rokovania o všetkých otázkach nastolených ruskou stranou," uviedol Kremeľ. "Vladimir Putin informoval (Scholza) o ruských návrhoch na dlhodobé a právne zakotvené záruky bezpečnosti, ktoré vylučujú akékoľvek rozširovanie Severoatlantickej aliancie (NATO) smerom na východ, ako aj rozmiestnenie úderných zbraní v krajinách susediacich s Ruskom," dodal Kremeľ.

Severoatlantická aliancia už niekoľko týždňov upozorňuje na zhromažďovanie až približne 100.000 ruských vojakov neďaleko hraníc s Ukrajinou. Moskvu zároveň vystríha pred prípadnou inváziou na Ukrajinu. Rusko však plány vojenského zásahu na Ukrajine kategoricky odmieta a namiesto toho obviňuje Kyjev z rozmiestňovania svojich síl až k územiam na východe Ukrajiny, ktoré ovládajú proruskí separatisti.

Ukrajina tvrdí, že 200 km od jej hranice je 122.000 ruských vojakov

Približne 122.000 ruských vojakov je rozmiestnených 200 kilometrov od ukrajinskej hranice a ďalších 143.500 sa nachádza 400 kilometrov od hranice. Oznámil to v stredu tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBOU) Olexij Danilov, informovala agentúra Ukrinform.

Danilov zopakoval, že situácia v blízkosti hranice nebola od roku 2014 nikdy pokojná, ale ukrajinský prezident a najvyššie vojenské vedenie krajiny majú situáciu "pod kontrolou". "Chápeme, čo sa tam deje, a v prípade eskalácie, ktorá nemôže nastať okamžite, sa na to musíme pripraviť relatívne v priebehu dnešného dňa, toto všetko sledujeme," povedal tajomník RNBOU.

Danilov taktiež pripomenul, že 1. januára 2022 vstúpi do platnosti zákon o novom národnom odpore, ktorý posilní obranyschopnosť krajiny. "Máme ďalšie zdroje a teritoriálna obrana v prípade potreby odrazí agresora. Zbrane musia zostať namazané. Prial by som si, aby sme ich nemuseli použiť, ale ak to bude potrebné, všetci občania vedia, čo majú robiť," uviedol.

Cieľom zákona "o základoch národného odporu", ktorý predložil prezident, je určiť právnu a organizačnú základňu národného odporu, základy jeho prípravy a vedenia, ako aj úlohy a právomoci bezpečnostných a obranných zložiek v oblasti národného odporu.