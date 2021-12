Tragédia v Číne: Zrútil sa diaľničný nadjazd! Zahynuli štyri osoby

K tragédii došlo v sobotu o 15.30 h miestneho času v meste E-čou. Podľa dopravného úradu a polície sa približne 500-metrový úsek diaľničného mosta zrútil na vozovku pod ním. Z mosta spadli tri nákladné autá a trosky z padajúceho úseku zasypali jedno auto, uviedla čínska tlačová agentúra Sinchua.

