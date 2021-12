Krvilačný útok krokodíla: Tínedžerku (18) napadol, keď plávala, prežila len vďaka triku kamaráta

LIVINGSTONE - Stretnutie s krokodílom sa mohlo skončiť pre jednu dievčinu úplne katastrofálne. Od strašnej smrti ju delilo len niekoľko sekúnd. Našťastie tu bol jej kamarát, ktorý zasiahol predátora do tváre a odvrátil útok, ktorý by mal pravdepodobne fatálny koniec.

Osemnásťročná Amelie Osbornová-Smithová plávala spolu s kamarátkou vo vode pri Viktóriiných vodopádoch, keď jej zrazu vyše trojmetrový krokodíl zahryzol do nohy a vtiahol ju pod hladinu. Od smrti ju delilo len niekoľko sekúnd, ale jeden z jej kamarátov zachoval rozvahu a skočil za ňou rýchlo do vody. Podarilo sa mu udrieť obrovského plaza tak silno, že nakoniec Amelie pustil zo svojho zovretia.

Jeden zo svedkov, ktorý útok videl na vlastné oči, sa vyjadril: "Raftovali pod vodopádmi, no na chvíľu si dali prestávku, aby si zaplávali. Hneď, ako sa stala tá strašná vec, ponoril sa ten chalan pod vodu a začal krokodíla udierať do hlavy. Potom sa snažil pomôcť aj ďalší, bol tam veľký chaos, všade bola krv. To dievča má šťastie, že je nažive."

Podľa očitého svedka to krokodíl nakoniec vzdal. Keď potom Amelie vytiahli naspäť do člna, bola na tom veľmi zle. Prvotné ošetrenie vykonali už v člne, potom sa čakalo na záchranku. Zranená tínedžerka bola letecky prevezená do nemocnice v hlavnom meste Lusaka, kde musela podstúpiť niekoľko operácií. Podľa chirurgov je zázrak, že neprišla o nohu. Sprievodcovia, ktorí sa v danej lokalite vyznajú, boli vraj veľmi prekvapení, že sa tu vyskytol krokodíl. "Je veľmi zriedkavé, že sa krokodíl objavil práve v tejto lokalite. Takéto veľké jedince zvyknú byť skôr hore nad vodopádmi."

Zdroj: Getty Images

Mohutná rieka Zambezi, ktorá sa rozprestiera na ploche takmer 2500 km, je vyhľadávanou lokalitou pre milovníkov vodných športov. Často si však neuvedomujú, čo sa môže skrývať v jej hlbinách. Krokodíly sú známe tým, že nepohrdnú ľudským mäsom, pokiaľ je človek nepozorný. Situácie, kedy prišli turisti v rieke Zambezi po strete s krokodílom o život, alebo v lepšom prípade utrpeli "len" zranenia, nie sú vôbec zriedkavé.