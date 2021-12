KORONAVÍRUS Očkovaným v Česku prestanú platiť po 9 mesiacoch certifikáty

"Preočkovanie prebieha už od septembra, veríme tomu, že sa zvyšok preočkuje, a že to zvládneme," uviedol Vojtěch. "Hovoríme to dopredu, aby ľudia neboli prekvapení," doplnil. "Stále platí to, že po šiestich mesiacoch príde SMS správa, že sa môžete nechať preočkovať. Potom na to majú ľudia tri mesiace," povedal dosluhujúci minister. Po posilňujúcej dávke bude zatiaľ certifikát platný na dobu neurčitú.

Preočkovanie u praktických lekárov

Preočkovávať by sa ľudia mali v budúcnosti viac u praktických lekárov. České ministerstvo zdravotníctva zároveň odporučí ľuďom, ktorí majú vakcínu Janssen, preočkovať sa po dvoch mesiacoch mRNA vakcínou. Vojtěch v tejto súvislosti uviedol, že primárne bude používaná vakcína Moderna.