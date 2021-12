Tragédia počas dovolenky v Prahe: Kráska (†29) tam odletela na poslednú chvíľu, nečakane zomrela

Ilustračné foto

Zdroj: Facebook - Caylee.sangels

PRAHA - Len ťažko vyjadriť slovami to, čo prežíva rodina mladej Írky. Spočiatku sa všetko zdalo byť dokonalé. Minulý týždeň sa vybrala s kamarátmi na poslednú chvíľu na výlet do Prahy, no práve tam prišla Daire Ni Heidhinová o život. V sobotu večer sa necítila dobre a musela byť prevezená do nemocnice. Tam, bohužiaľ, zomrela.