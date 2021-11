KORONAVÍRUS Holandská polícia má plné ruky práce: Zadržala dvoch pasažierov, ktorí utiekli z izolácie v hoteli

AMSTERDAM - Holandská pohraničná polícia v nedeľu oznámila, že zadržala na palube lietadla pár, ktorý utiekol z hotela, kde umiestnili do karantény pasažierov z Juhoafrickej republiky (JAR) nakazených koronavírusom.

Holandské úrady predtým uviedli, že zo 61 pasažierov dvoch letov, ktorých po piatkovom prílete z JAR na letisko Schiphol pri Amsterdame pozitívne testovali na koronavírus, je najmenej 13 infikovaných novým variantom omikron. Hovorca polície na letisku pre AFP povedal, že jej príslušníci zadržali dvojicu ľudí po úteku z karanténneho hotela v nedeľu večer, a to v lietadle, ktoré malo zakrátko odštartovať do Španielska. Pár odovzdali úradu verejného zdravotníctva, ktorý ho umiestnil znova do izolácie, avšak nie v tom istom hoteli.

Holandský minister zdravotníctva Hugo de Jonge niekoľko hodín pred incidentom zdôraznil, že úrady v krajine sa postarajú o to, aby ľudia dodržiavali karanténne predpisy. Takmer všetkých pasažierov s pozitívnymi výsledkami testov umiestnili do zmieneného hotela neďaleko Schipholu, ktorý strážia policajti a bezpečnostná služba. Niekoľkým povolili domácu izoláciu, v ktorej musia zostať do ďalšieho testovania o päť dní aj cestujúci s negatívnymi výsledkami.

Začali platiť opatrenia

Holandská vláda v súvislosti s novým variantom omikron zakázala od piatkového poludnia lety z JAR, Botswany a ďalších štátov južnej Afriky. V tom čase smerovali do Holandska dve lietadlá z JAR. Viac ako 600 pasažierov a členov posádky nesmelo niekoľko hodín opustiť lietadlá a absolvovali testy.

V Holandsku vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu začali od nedeľňajšieho večera platiť sprísnené opatrenia, spočiatku na tri týždne. Obchody, kultúrne zariadenia, reštaurácie a športové kluby musia zatvoriť o 17.00 h. Výnimku majú supermarkety. Školy zostávajú otvorené, no žiaci nad desať rokov musia nosiť po opustení svojho miesta rúško. Pravidlo rozstupu 1,5 metra rozšírili na kiná, divadlá a reštaurácie, kde opäť zaviedli povinnosť nosiť rúška.