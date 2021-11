Rodičia mali utýrať syna (†6) na smrť: Otrasné VIDEO posledných chvíľ jeho života, nikto ma nemá rád!

Šesťročný Arthur Labinjo-Hughes sa vlani 16. júla zobudil v obývačke a snažil sa zo seba zhodiť ľahkú perinu, ktorou bol prikrytý. Na videu je ale jasne vidieť, aký je slabý, pretože to nedokáže urobiť. O pár hodín neskôr zomrel na ťažké poranenia hlavy.

Zdroj: profimedia.sk

Rozsudok súdu v Coventry bol ešte desivejší. Chlapec mal byť už niekoľko týždňov fyzicky týraný zo strany svojho otca Thomasa Hughesa (29) aj nevlastnej matky Emmy Tustinovej (32). Prokurátor Jonas Hankin na súde uviedol, že celá situácia vyvrcholila zrejme jedným z útokov, ktorý sa stal nakoniec pre Arthura smrteľným. Rodičia boli obvinení z vraždy a z viacnásobného pokusu o týranie svojho dieťaťa.

Zdroj: profimedia.sk

Nikto ma nemá rád!

Pred súdom obaja odmietli, že by sa niekedy pokúsili o týranie Arthura. Na súd sa však dostala už spomínaná nahrávka z detského monitora, na ktorej je vidieť, aký je chlapec nevládny a nedokáže zdvihnúť svoj paplón. Navyše bolo zrejmé, že celú noc spal sám na podlahe vedľa kresla. "Arthur sa najprv prebudil a chcel vstať z postele. Vyzerá to tak, že sa snaží poskladať perinu, no je vidieť, že plače a má problém stáť rovno na nohách. Perinu potom ťahá za sebou. Na konci záznamu jasne počuť, ako s plačom kričí, že ho nikto nemá rád, a keď sa snaží prejsť na druhú stranu miestnosti, evidentne kríva na jednu nohu." Okrem iného sa na súd dostala aj informácia, zrejme od susedov rodiny, že chlapec zvykol nosiť to isté oblečenie aj päť dní za sebou. Je teda zrejmé, že rodiča zanedbávali starostlivosť o svojho syna. Súdne pojednávanie pokračuje.

VIDEO nie je vhodné pre osoby s citlivou povahou