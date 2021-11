VIDEO Nátlak na poľskej hranici pokračuje: Migranti sa opäť pokúsili násilne preniknúť do EÚ

Počet migrantov na hraniciach pritom po zavretí niekoľkých táborov v Bielorusku klesol. Opakujúce sa incidenty však môžu byť podľa Varšavy súčasťou novej taktiky Minska. Podľa Poľska ide o pretrvávajúcu snahu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka využívať migrantov ako zbraň na vydieranie Európskej únie.

Poľská pohraničná stráž na svojom účte na sociálnej sieti Twitter napísala, že približne stovka migrantov sa pokúšala násilne prekročiť hranicu. Na pripojenom videu je vidno na bieloruskej strane ozbrojených príslušníkov v uniformách. Varšava ďalej tvrdí, že približne 40 migrantov sa snažilo prekročiť hranicu, pričom hádzali na príslušníkov poľských jednotiek kamene, kusy dreva a omračujúce granáty.

Video shows broken section of Polish border fence:A video released by the Polish Border Guard shows a torn down border fence section after crossing attempts by migrants at the Poland-Belarus border. pic.twitter.com/6JTXnIxgKa