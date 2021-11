FOTO Dvojnásobná matka (†38) zomrela kvôli orálnemu sexu: Otrasné detaily jej smrti

Dvadsaťsedemročnému Jamesovi Martinovi podľa policajných dokumentov v júli minulého roka poskytla tridsaťosemročná Stella Frewová orálny sex. On jej však za to odmietol zaplatiť 50 libier, ktoré žiadala a chcel, aby vystúpila. Žena však trvala na svojom a ešte sa stihla chytiť boku dodávky. Takto s ňou, prichytenou o vozidlo, chvíľu jazdil pomedzi zaparkované autá v Suttone v južnom Londýne. V jednej chvíli však narazila do jedného z áut a spadla pod kolesá idúcej Jamesovej dodávky. Ten namiesto toho, aby jej poskytol prvú pomoc, odišiel hneď preč a nechal Stellu zomrieť na ceste.

Zdroj: profimedia.sk

Najskôr tvrdil, že obeť nepozná

Dvojnásobná matka mala na chrbte stopy od pneumatiky, čo značí, že ju Martin čiastočne prešiel a spôsobil jej tak vážne zranenia, ktorým podľahla. Polícia neskôr v jeho aute našla použitý kondóm a cigaretový papierik, ktorý obsahoval DNA páchateľa aj obete. Obvinený najskôr tvrdil, že Frewovú nepozná a že v osudný deň bol v práci. Potom prišiel s verziou o tom, že si nevšimol, že sa Stella pridŕža jeho idúcej dodávky. Dôkazy však jasne hovorili v jeho neprospech.

Rodina nebohej je zdrvená a nedokáže pochopiť Martinovo konanie. "Sme absolútne zlomení. Pre neho možno naša mama bola nikto, ale pre nás znamenala absolútne všetko. Náš žiaľ sa nikdy nezahojí," vyhlásila Frewovej dcéra Frankie Cottrellová. Podľa obhajcu Jeremyho Deina trpí jeho klient posttraumatickou stresovou poruchou. "Je to slušný muž, ktorý zabil pani Frewovú v priebehu pár nešťastných sekúnd počas svojho inak príkladného života," argumentoval na súde. Martin sa nakoniec priznal k obvineniu zo spôsobenia smrti nebezpečnou jazdou, obvinenie zo zabitia poprel. Londýnsky sudca Richard Marks ho poslal za mreže za štyri a pol roka. Jeho správanie označil za "lacné, cynické a pohŕdavé".