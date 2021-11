Blízko hranice s Bieloruskom našli telo mladého Sýrčana: Nové zákony pre novinárov

V pohraničných oblastiach táboria tisíce migrantov z Blízkeho východu, ktorých priviedol k hranici bieloruský režim. Migranti sa chcú dostať do Poľska a odtiaľ ďalej do Európskej únie. EÚ obviňuje práve Bielorusko zo zámerného privádzania ľudí do východnej Európy a ich následného pašovania na Západ.

Na tele našli aj pas

Nález tela znamená, že politická patová situácia na východnej hranici Únie si vyžiadala ďalšiu obeť. Miestna polícia uviedla, že telo našli v predchádzajúci deň neďaleko dediny Wólka Terechowska v severovýchodnom Podleskom vojvodstve, v blízkosti hranice s Bieloruskom. Na tele našli aj pas.

Podľa polície zatiaľ nie je možné určiť presnú príčinu smrti mladého Sýrčana. Telo previezli do Ústavu súdneho lekárstva na pitvu.

V sobotu došlo k ďalšiemu pokusu o ilegálne prekročenie poľsko-bieloruskej hranice

Polícia v Podleskom vojvodstve takisto oznámila, že v sobotu okolo 01.00 h došlo k ďalšiemu pokusu o ilegálne prekročenie poľsko-bieloruskej hranice blízko dediny Wólka Terechowska. "Skupina približne 100 ľudí na bieloruskej strane poškodila plot. Poslali sme tam niekoľko desiatok policajtov. Ľudia na bieloruskej strane, na dohľad policajtov, vojakov a príslušníkov pohraničnej stráže, ušli hlboko do lesa," hlásila polícia.

Lukašenko nariadil potravinovú pomoc pre detských migrantov

Bieloruský prezident Lukašenko nariadil, aby detským migrantom uviaznutým na hranici s Poľskom poslali úrady potravinovú pomoc, napísala DPA s odvolaním sa na sobotňajšiu správu bieloruskej agentúry BelTA.

Zdroj: TASR/AP

Lukašenko, často nazývaný posledný diktátor Európy, je obviňovaný z toho, že umožňuje ľuďom z krízových oblastí ujsť do Bieloruska a potom ich dáva odviezť k bieloruskej hranici s EÚ. Údajne to robí preto, aby Úniu potrestal za sankcie uvalené na základe obvinení, že zmanipuloval voľby, aby si zaistil nové funkčné obdobie.

Rusko nemá nič spoločné s krízou v bielorusko-poľskom pohraničí, tvrdí Putin

Moskva nemá nič spoločné s migračnou krízou na bielorusko-poľských štátnych hraniciach, povedal ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore vysielanom spravodajskou stanicou Rossija-24. Informuje o tom agentúra AFP.

"Chcem, aby to každý vedel. Nemáme s tým nič spoločné," zdôraznil šéf Kremľa. Z Poľska i z krajín západnej Európy sa totiž ozývajú kritické hlasy, že tisíce migrantov hromadne prichádzajúcich na východné hranice Európskej únie tam zámerne posiela Moskva v súčinnosti s Minskom, vysvetľuje AFP.

Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Putin v rozhovore ďalej uviedol, že ak túto krízu – v rámci ktorej zostali v pohraničí uviaznuté stovky migrantov, predovšetkým z Blízkeho východu – chcú európski lídri vyriešiť, musia rokovať s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.

"Ako som to ja pochopil, tak Alexandr Lukašenko a (nemecká kancelárka) Angela Merkelová sú už pripravení navzájom spolu rokovať. Dúfam (teda), že sa tak v blízkej budúcnosti aj stane – (lebo) toto je to najdôležitešie," uviedol Putin. Za vznik krízy šéf Kremľa znovu obvinil Západ, argumentujúc, že za to, že migranti sa chcú dostať čo najskôr do Európy, môže politika západných krajín týkajúca sa Blízkeho východu.

Zdroj: TASR/AP

"Nemali by sme zabúdať, kde tieto krízy spojené s migrantmi vznikli. Takže, je to skutočne Bielorusko, čo je príčinou týchto problémov?" spýtal sa Putin. "Nie, tieto príčiny boli vytvorené samotnými západnými krajinami vrátane štátov európskych. A ide vo svojej podstate o príčiny politické, vojenské i ekonomické," konštatoval Putin.

Lukašenko robí z migrantov politickú zbraň, hovoria analytici

O tom, že bieloruský autoritársky prezident Alexandr Lukašenko migrantov využíva ako nástroj hybridnej vojny, nie je pochýb. Uviedol odborník na medzinárodné vzťahy z brnianskej Masarykovej univerzity Petr Kaniok.

"Lukašenko migrantov bezpochyby používa ako zbraň, ktorá má destabilizovať Európsku úniu. Lukašenko si je dobre vedomý citlivosti migračnej otázky pre politikov v EÚ. Vie, že medzi krajinami Únie existujú značné rozpory. To je povestná Achillova päta Únie," opisuje Kaniok. Dôkazy o transporte migrantov na poľské hranice bieloruskými orgánmi sú podľa neho nespochybniteľné.

Poľsko sa môže uchýliť k hrozbe sily

Český analytik pripúšťa ešte ďalšiu eskaláciu napätia, nevidí ju však ako veľmi pravdepodobnú. "Osobne si myslím, že Bielorusko obmedzí svoje aktivity, pretože nejaká forma otvoreného konfliktu – a viem si predstaviť, že Poľsko sa môže uchýliť k hrozbe sily – nie je v Lukašenkovom záujme." Postup Poľska Kaniok obhajuje ako jediný správny. Upozorňuje, že v opačnom prípade by mohol vzniknúť precedens, kedy by akýkoľvek štát mohol naložiť tisícky ľudí a vysadiť ich beztrestne v krajine Európskej únie.

Zdroj: TASR/AP

"Akýkoľvek ústupok zo strany EÚ alebo Poľska, aj keď situácia niektorých migrantov môže byť teraz zlá, by tento nástroj urobil mimoriadne populárnym. Pre Úniu ako celok je reakcia zložitá," myslí si Kaniok. Český analytik sa vyjadril aj k otázke prípadného rozšírenia sankcií EÚ voči Bielorusku. Kaniok ich víta.

Aktuálna kríza na hraniciach je odpoveďou Minska na sankcie

"EÚ by mala jednoznačne podporiť Poľsko a sprísniť sankcie voči Bielorusku – najmä v oblasti leteckej dopravy," povedal. Charles Kupchan, analytik z americkej Rady pre medzinárodné vzťahy (CFR), dodal, že aktuálna kríza na hraniciach je odpoveďou Minska na sankcie, ktoré EÚ uvalila na Bielorusko pre Lukašenkove domáce represie. Tie prišli po vlaňajších prezidentských voľbách. Výsledkom Lukašenkovho konania je podľa Kupchana humanitárna kríza. Odborník si myslí, že európski politici by mali tlačiť najmä na ruského prezidenta Vladimira Putina.

V tejto situácii niet víťaza

"(Putin) má na Lukašenka väčší vplyv než akýkoľvek iný líder," tvrdí americký analytik. "Rusko, Európa a Spojené štáty musia na Lukašenka vyvinúť tlak, aby sa prestal správať nezodpovedne a zastavil svoje cynické úsilie využívať migrantov ako politickú zbraň," dodal. Kupchan však upozornil, že v tejto situácii niet víťaza, iba porazených – a to vrátane migrantov.

Zdroj: TASR/AP

Nové zákony umožnia novinárom vstup do oblasti na hranici s Bieloruskom

Novinári budú mať znovu povolený vstup na poľskú hranicu s Bieloruskom, kde sa odvíja migračná kríza - umožnia to navrhované zmeny v zákonoch na ochranu hraníc. V sobotu o tom informovala poľská tlačová agentúra PAP. Médiá majú v súčasnosti zakázaný vstup do poľskej pohraničnej oblasti, pretože také sú podmienky núdzového stavu, ktorý platí v Poľsku od októbra.

Námestník ministra vnútra Maciej Wasik v piatok oznámil, že súčasné zákony o núdzovom stave zostanú v platnosti, ale vďaka dodatkom sa môžu zrušiť niektoré obmedzenia týkajúce sa novinárov, čo im umožní pracovať v pohraničnej oblasti.

Zdroj: SITA/State Border Committee of the Republic of Belarus via AP/Leonid Shcheglov/BelTA via AP, File

Novinári budú musieť dodržiavať určité pravidlá

V sobotu minister vnútra Mariusz Kamiňski spresnil, že novinári z celoštátne pôsobiacich médií budú môcť zostať v pohraničnej oblasti za podmienok, ktoré určila pohraničná stráž. "Navrhnuté zmeny v zákonoch o pohraničnej zóne obsahujú aj právo vykonávať profesiu novinára a poskytovať informácie," povedal Kamiňski pre súkromnú rozhlasovú stanicu RMF FM.

"Budeme pružní, budeme racionálni. Všetky redakcie, ktoré pôsobia celoštátne, budú môcť túto príležitosť využívať," dodal.

Zdroj: SITA/Leonid Shcheglov/BelTA via AP

Na situáciu musia reagovať rôznymi spôsobmi

Podľa Kamiňského migračná kríza na poľsko-bieloruskej hranici "je záležitosť ešte mnohých mesiacov". Doplnil, že "túto krízu nebudú môcť poľské úrady vyriešiť z večera do rána. Na to, čo sa deje, musíme reagovať rôznymi spôsobmi - postavením pohraničného múru, ale tiež zákonnými opatreniami primeranými situácii". Oznámil takisto, že dolná komora parlamentu Sejm má o navrhovaných dodatkoch rokovať na svojom nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa začína v utorok 16. novembra.