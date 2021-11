KORONAVÍRUS Zlá správa pre neočkovaných: Nemecko zaradí Česko medzi vysokorizikové krajiny

"Je to zlá správa pre nezaočkovaných, ktorí budú musieť do karantény," napísal na Twitteri. Ukončenie karantény po piatich dňoch je podmienené negatívnym testom. Zaočkovaní a osoby, ktoré sa z ochorenia COVID-19 vyliečili, prichádzajúce do Nemecka z krajín s vysokým rizikom budú musieť pri vstupe vyplniť digitálny formulár, píše spravodajský server Novinky.cz. Tento formulár musia vyplniť aj neočkovaní, na ktorých sa však vzťahuje aj karanténa.

❗️Cestování❗️Německo od neděle zařazuje ČR mezi země s vysokým rizikem nákazy Covid-19. Je to špatná zpráva pro neočkované, kteří budou muset do karantény. Její ukončení po 5 dnech je podmíněno negativním testem. Tedy prosím, pokud můžete, nechte se očkovat 💉 — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) November 11, 2021

Izolácia a vstupný formulár sa podľa Noviniek.cz nevzťahujú na osoby, ktoré Nemeckom len prechádzajú, a ani na osoby, ktoré cez vysokorizikovú krajinu prešli bez zastavenia. Takisto majú z týchto opatrení výnimku aj ľudia, ktorí do Nemecka dochádzajú za prácou či štúdiom. Nemecko sa na svoj zoznam vysokorizikových krajín chystá zaradiť aj Maďarsko a Rakúsko. Slovensko je na ňom uvedené od 31. októbra.