Boje medzi ozbrojencami a Talibanom: Zahynulo najmenej 16 ľudí vrátane detí

Mŕtve telá siedmich detí, troch žien a šiestich mužov boli po skončení bojov prevezené do regionálnej nemocnice v Heráte, uviedol pre DPA zdroj z nemocnice. Niektoré miestne médiá pôvodne informovali, že sily Talibanu podnikli raziu na bývalých kolegov, ktorí sa nedávno pridali k teroristickej skupine Islamský štát (IS).

Zdroj: SITA/AP Photo/Shir Shah Hamdard

Taliban je nepriateľom IS. Obe skupiny bojujú medzi sebou od vzniku IS v Afganistane začiatkom roka 2015. Po nedávnom ovládnutí Afganistanu Talibanom podnikli bojovníci IS množstvo smrteľných útokov, a to najmä proti silám Talibanu a šiitským náboženským miestam v krajine, čo spochybnilo schopnosť Talibanu udržať bezpečnosť v krajine.