VIDEO Tragédia v kalifornskom San Diegu: Pri nehode lietadla zahynuli najmenej dvaja ľudia

Lietadlo najprv zasiahlo dodávku zásielkovej služby a následne aj domy na predmestí San Diega. Zahynul pri tom vodič dodávky a pilot lietadla – riaditeľ neziskovej organizácie, ktorý takto denne dochádzal do práce. Zranenia utrpeli najmenej dve ďalšie osoby vrátane jednej staršej ženy, ktorú susedia evakuovali cez okno jej horiaceho domu.

Neighbors help a couple out of their home after plane crashes into Santee neighborhood. https://t.co/JnZsbBChFz



Video submitted by Amanda Nelson.#sandiego #santee #planecrash #heroes pic.twitter.com/Eqg612wLo8