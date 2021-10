VIDEO Britskou políciou otriasa opäť šok: Zo znásilnenia obvinili ďalšieho londýnskeho policajta

Davida Carricka (46) zadržali v sobotu a v ten istý deň bol suspendovaný zo služby, uviedla v nedeľňajšom vyhlásení MPS. Pred súd sa má postaviť v pondelok.

Komisárka Metropolitnej polície Cressida Dicková v reakcii uviedla, že správy o zadržaní a vznesení obvinenia voči Carrickovi ju "hlboko znepokojujú". "Som si celkom vedomá toho, že verejnosť bude znepokojená tiež," priznala. Kriminálne vyšetrovanie v tomto okamihu odmietla ďalej komentovať.

Sociálne siete medzičasom zaplavili príspevky žien zdieľajúcich svoje skúsenosti so sexuálnym obťažovaním a útokmi a vyzývajúcich na ráznejšie politické opatrenia s cieľom zaistiť ochranu žien.

The Met say David Carrick, who has now been charged with rape, was in the Met’s Parliamentary and Diplomatic Protection Command. Commissioner Cressida Dick has said: “I am deeply concerned to hear the news”