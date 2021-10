VIDEO Bieloruská KGB sa nezastaví pred ničím: Vnikla do domu programátora (†31) a zastrelila ho

Príslušníci KGB v civile sa snažia dostať do Zelcerovho bytu.

Zdroj: Twitter/@novaya_gazeta

MINSK - Bieloruská KGB vnikla do bytu 31-ročného IT analytika Andreja Zelcera a zastrelila ho. Najprv muži v civilnom oblečení pomocou sekier ničia vchodové dvere. Je to vidieť na zázname policajného videa. Zelcer vlastnil legálne držanú zbraň, s ktorou jedného z príslušníkov KGB zastrelil. Muži paľbu opätovali a IT analytika zastrelili.