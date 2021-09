Nové zistenie: Tento objav môže ľudí ochrániť pred ťažkým priebehom KORONAVÍRUSU!

Štúdia vedcov zo Strediska pre výskum vírusov britskej Rady pre lekársky výskum (MRC) na univerzite v Glasgowe ponúka vysvetlenie toho, prečo majú niektorí ľudia lepšiu prirodzenú ochranu pred závažným priebehom covidu.

Štúdia naznačuje lepšiu imunitnú odpoveď na vírus u ľudí, ktorí sú nositeľmi ochrannejšej "prenylovanej" verzie génu s označením OAS1, zatiaľ čo iní ľudia sú nositeľmi verzie tohto génu, ktorá vírus detegovať nedokáže. Prenylácia, teda pripojenie jednej molekuly tuku k proteínu, umožňuje prenylovanému génu OAS1 "vyhľadať" invázny vírus a v organizme "spustiť poplach", píšu britskí vedci.

