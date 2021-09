Úspech španielskej polície: Zadržali 106 členov gangu napojeného na taliansku mafiu

Španielska polícia proti gangu zasiahla spolu s talianskou políciou a Europolom. Zadržali 106 osôb, ktoré čelia obvineniam z legalizácie viac ako desiatich miliónov eur získaných z internetových podvodov v celej Európe. Organizácia podľa španielskej polície pôsobila na juhu Kanárskeho ostrova Tenerife a prala špinavé peniaze pre rôzne klany talianskej mafie.

106 arrested in an operation against online fraud. #Europol supported @policia and @poliziadistato to dismantle this criminal group linked to the Italian mafia.



🏦 118 bank accounts frozen

💳 224 credit cards and point-of-sale terminals seized

More👉 https://t.co/yoiVWkCpAX pic.twitter.com/CzOMJ2n6s6