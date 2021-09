Ukrajinský prezident Zelenskyj nevylúčil totálnu vojnu s Ruskom: Sú vraj na jeho území

Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nevylúčil, že by sa situácia na východe krajiny mohla vyhrotiť a že Rusko by mohlo začať totálnu vojnu proti Ukrajine. Uviedol to v piatok v Kyjeve na fóre YES Brainstorming, informovala agentúra Ukrinform. Rusko označilo Zelenského slová za "apokalyptické".