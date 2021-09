Alarmujúca správa o utečencoch: Ilegálne prekročenia hraníc Európskej únie prudko vzrástli

BRUSEL - Počet utečencov na ceste do Európy cez Stredozemné more stále rastie. Podľa internej správy Európskej komisie je počet nelegálnych vstupov z Turecka do EÚ tento týždeň na najvyššej úrovni od začiatku marca 2020, keď pandémia koronavírusu obmedzila medzinárodnú mobilitu.

Ako uvádza zo správy Welt am Sonntag, 4577 ľudí prišlo z Turecka do susedného Grécka po mori alebo cez pozemnú hranicu. Vzdialenejšie Taliansko dosiahlo 4 739 ľudí z Turecka, z toho 670 za posledný týždeň. Podľa správy EÚ sa do Talianska zo severoafrického pobrežia dostalo do týždňa 3 236 utečencov - to je tak veľa, ako nebolo od júla 2017.

Situácia je v súčasnosti pokojnejšia ako v roku 2015

Centrálnou stredomorskou trasou tento rok prišlo 39 183 migrantov, čo je o 83 percent viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka a sedemkrát viac ako v roku 2019. V Španielsku bolo doteraz napočítaných 20 500 príchodzích, čo predstavuje nárast o 47 percent. Napriek tomu je situácia na vonkajších hraniciach EÚ pokojnejšia ako v rokoch migračnej krízy okolo roku 2015.

Zdroj: SITA/AP/Matt Dunham

V Nemecku zaznamenali 72-tisíc nových žiadostí o azyl

Podľa správy bolo do konca júla v Nemecku podaných 72-tisíc žiadostí o azyl - väčšinou od migrantov, ktorí nelegálne vstúpili z iných krajín EÚ. Často to boli žiadatelia o azyl, ktorí už boli odmietnutí alebo uznaní v Grécku. S približne 12 200 počiatočnými žiadosťami bol júl mesiacom s najvyššou úrovňou vstupu od januára 2020. Afganci sú rovnako ako vlani aj v tomto roku po Sýrčanoch druhou najväčšou skupinou.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov UNHCR odhaduje, že tento rok bolo donútených opustiť svoju krajinu 570-tisíc Afgancov, obzvlášť od mája, keď Taliban začal svoju dobyvačnú kampaň. Pretože sa bezpečnostná situácia v niektorých oblastiach stabilizovala, niektorí presídlenci sa podľa situačnej správy z 1. septembra vrátili do svojich rodných miest.