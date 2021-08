KORONAVÍRUS Dobré správy: WHO vidí stabilizáciu v počte nových prípadov

ŽENEVA - Počet nahlásených infekcií novým typom koronavírusu na celom svete sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zrejme začína stabilizovať. V stredu o tom informovala agentúra DPA.

V týždni od 16. do 22. augusta bolo na celom svete nahlásených 4,5 milióna nových prípadov nákazy, čo je o niečo viac ako v predchádzajúcom týždni. Počet úmrtí za rovnaké obdobie však zostal zhruba rovnaký. Konkrétne si COVID-19 vyžiadal globálne okolo 68.000 obetí.

V európskom regióne, do ktorého WHO zahŕňa až 53 krajín, počet hlásených úmrtí stúpol o 11 percent. Na americkom kontinente zaznamenali nárast o desať percent. V ostatných častiach sveta však podľa WHO počet úmrtí klesol.

Podľa najnovších štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie svet prekonal od začiatku tohto roka už dve vlny infekcií, pričom prvý vrchol odborníci zaznamenali od polovice apríla a druhý v polovici augusta.