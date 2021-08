Tropická búrka Henri zosilnela na hurikán: Smeruje k východnému pobrežiu USA

NEW YORK - Tropická búrka Henri, ktorá podľa predpovedí zasiahne v nedeľu východné pobrežie USA vrátane New Yorku, zosilnela v sobotu na hurikán prvej kategórie. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.

Rýchlosť sprievodného vetra sa podľa NHC zvýšila na takmer 120 kilometrov za hodinu, v nárazoch je ešte vyššia. NHC predpokladá, že Henri pred dosiahnutím pevniny mierne zoslabne, no keď dosiahne pobrežie Long Islandu a juh Nového Anglicka, bude mať silu hurikánu alebo bude na hranici hurikánu prvej kategórie. Výstraha pred hurikánom vydal NHC pre časti ostrova Long Island a štátov Rhode Island a Connecticut. Prívalové zrážky môžu zasiahnuť Long Island, Nové Anglicko, juhovýchod New Yorku a sever štátu New Jersey.

Henri by bol prvý hurikán za uplynulých 30 rokov, ktorý by priamo zasiahol východné pobrežie USA. V roku 1991 si tam hurikán Bob vyžiadal 17 obetí. Zatiaľ posledná výstraha pred hurikánom pre New York bola vydaná v auguste 2011 (hurikán Irene). O rok neskôr udrela na toto veľkomesto tropická búrka Sandy, ktorá si vyžiadala 44 obetí.