MIMORIADNE Taliban obsadil prezidentský palác: Chce vyhlásiť Islamský emirát Afganistan!

Islamský emirát Afganistan je názov, ktorým sa vo svojich vyhláseniach označuje samotné hnutie Taliban. Týmto názvom sa pritom označoval Afganistan za vlády talibanského islamistického režimu v rokoch 1996-2001.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch vysokopostavených veliteľov Talibanu predtým informovala, že militanti z tohto hnutia prenikli do prezidentského paláca v Kábule a prevzali nad ním kontrolu. Miestna vláda to však zatiaľ nepotvrdila.

Streľba na letisku

Medzičasom prichádzajú z Kábulu správy o streľbe na medzinárodnom letisku. Americké veľvyslanectvo v tejto súvislosti kompletne pozastavilo činnosť a vyzvalo občanov USA, aby sa ukryli na bezpečnom mieste. Bezpečnostná situácia v Kábule sa "rýchlo mení, vrátane letiska", uvádza sa na webstránke ambasády Spojených štátov.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg na Twitteri v tejto súvislosti uviedol, že "NATO pomáha udržať letisko v Kábule otvorené a umožniť koordinované evakuácie". Dodal, že o situácii v Afganistane hovoril s britským premiérom Borisom Johnsonom a ministrami zahraničných vecí Kanady, Dánska a Holandska.

Prezident odišiel z krajiny

Ghaní krajinu opustil spolu so poradcom afganskej vlády pre národnú bezpečnosť Hamdulláhom Mohibom, napísala agentúra AP s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov afganskej vlády, ktorí však chceli zostať v anonymite. Miesto, kam Ghaní s Mohibom odišli, však podľa AP nebolo bezprostredne známe.

Evakuácia Slovákov z Afganistanu

"Môžem potvrdiť, že na základe úzkej koordinácie s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom pripravujeme vyslanie slovenského vojenského špeciálu do Afganistanu," informoval dnes popoludní na sociálnej sieti minister obrany Jaroslav Naď.

Podľa neho bude primárnou úlohou bezpečná evakuácia občanov SR nachádzajúcich sa v Afganistane, Afgancov spolupracujúcich s orgánmi SR a prípadná zvyšná kapacita bude poskytnutá spojencom v rámci EÚ a NATO. "O ďalších podrobnostiach budeme priebežne informovať, najmä s ohľadom na bezpečnosť," dodal Naď.

Slovensko apeluje na aktérov

Aktuálne informácie o postupe hnutia Taliban až do hlavného mesta Afganistanu Kábulu sú veľmi zlou správou pre mier, stabilitu aj bezpečnosť Afganistanu i celého regiónu. Vyhlásil to v nedeľu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS). Dodal, že Slovensko apeluje na aktérov v krajine, aby predišli ďalšiemu krviprelievaniu.

Podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka je to zároveň zlá správa aj pre naše takmer 20-ročné pôsobenie v Afganistane, pri jeho obnove a pri pomoci jeho obyvateľom viesť dôstojný život. "Dnes som v myšlienkach s tými najzraniteľnejšími – so ženami a dievčatami v Afganistane. Ich sloboda po rokoch, keď opäť mohli chodiť do školy, pracovať a uplatniť sa v spoločnosti, je v obrovskom ohrození. A rovnako so všetkými občanmi Afganistanu, ktorí sú vystavení ohrozeniu vlastných životov a čelia teroru," skonštatoval Korčok v stanovisku.

"Slovensko ako krajina, ktorá si cení ľudský život, slobodu a základné ľudské práva ako najvyššie hodnoty, apeluje na všetkých aktérov v krajine, aby predišli ďalšiemu krviprelievaniu a zaručili práva pre všetkých obyvateľov Afganistanu," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Ako súčasť demokratického sveta nemôžeme podľa neho akceptovať žiadny režim, ktorý bude založený na násilnom prevzatí moci a ktorý má ako pracovnú metódu zabíjanie a masívne porušovanie ľudských práv a slobôd.

Letisko v Kábule je pre komerčné lety uzavreté

Všetky komerčné lety z Kábulu boli pozastavené a momentálne majú povolené štartovať z afganskej metropoly len vojenské lietadlá. Uviedol to v nedeľu podľa agentúry Reuters nemenovaný predstaviteľ Severoatlantickej aliancie, ktorá koordinuje evakuácie z krajiny po tom, čo ju takmer celú obsadilo militantné hnutie Taliban. Ten medzitým uviedol, že kontroluje už 11 obvodov v centre Kábulu.

Aktuálne prebiehajú evakuácie pracovníkov zahraničných ambasád z Kábulu a krajiny sa snažia do vlasti čo najskôr prepraviť všetkých svojich občanov. V nedeľu od 21.00 h miestneho času má začať v Kábule platiť zákaz nočného vychádzania s cieľom zabrániť provokáciám a zaistiť bezpečnosť civilného obyvateľstva, nariadil afganský úradujúci minister vnútra Abdul Sattár Mirzákval.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hamed Sarfarazi

V Afganistane nebude prechodná vláda, tvrdí Taliban

Afganistane nebude prechodná vláda a militantné hnutie Taliban očakáva od afganskej vlády úplné odovzdanie moci. Pre agentúru Reuters to v nedeľu uviedli dvaja predstavitelia Talibanu.

Hovorca Talibanu Suhajl Šáhín predtým v nedeľu pre stanicu BBC uviedol, že Taliban chce prevziať kontrolu nad Afganistanom "v najbližších dňoch". Podľa jeho slov je zámerom Talibanu vytvoriť "inkluzívnu" islamskú vládu, v ktorej budú mať zastúpenie všetci Afganci, teda aj tí, ktorí nie sú príslušníkmi hnutia.

Afganský úradujúci minister vnútra Abdul Sattár Mirzákval v nedeľu tvrdil, že v krajine dôjde k "pokojnému odovzdaniu moci" prechodnej vláde.

Po tom, čo bojovníci Talibanu v nedeľu vstúpili do afganskej metropoly, opustil tamojší prezident Ašraf Ghaní krajinu a odcestoval do Tadžikistanu. Oznámil to vysokopostavený predstaviteľ afganského ministerstva vnútra. Očakáva, že afganský prezident Ašraf Ghaní rezignuje v priebehu niekoľkých dní, ak nie hodín.

Reuters s odvolaním sa na dvoch vysokopostavených veliteľov Talibanu tiež informoval, že militanti z tohto hnutia prenikli do prezidentského paláca v Kábule a prevzali nad ním kontrolu. Miestna vláda to však zatiaľ nepotvrdila.

Zdroj: SITA/AP/Rahmat Gul

Viac ako 40 ľudí sa zranilo počas zrážok na predmestí Kábulu

Viac ako 40 ľudí utrpelo zranenia počas zrážok na predmestí afganského hlavného mesta Kábul, kam v nedeľu prenikli prívrženci militantného hnutia Taliban. Na sociálnej sieti Twitter o tom informovala jedna z kábulských nemocníc.

"Väčšina zo zranených prišla z bojov v okrese Karabagh. Hospitalizovaných bolo 22 ľudí, ostatní (s menej vážnymi zraneniami) boli poslaní do iných zariadení," uvádza sa v tvíte, ktorý na svojej webstránke zdieľala stanica Sky News. Karabagh sa nachádza zhruba 50 kilometrov severne od Kábulu.

Taliban dal svojim bojovníkom podľa Sky News, ktorá sa odvoláva na jeho hovorcu, pokyn postupovať smerom do Kábulu. Taliban to zdôvodňuje tým, že v meste nefunguje polícia a je potrebné nastoliť poriadok a zabrániť krádežiam a rabovaniu.

Spočiatku dostali bojovníci rozkaz zostať na predmestí Kábulu s tým, že za bezpečnosť sú zodpovedné vládne sily. Po tom, čo tisíce policajtov a ďalších príslušníkov ozbrojených síl opustili svoje posty, vyzliekli si uniformy a dokonca zložili zbrane, Taliban svojim členom nariadil vstúpiť priamo do hlavného mesta.

Stovky Afgancov medzičasom utekajú pred postupujúcim Talibanom zo svojich domovov a prichádzajú na hraničný priechod s Pakistanom pri meste Čaman.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v nedeľňajšej aktualizovanej správe uviedol, že v dôsledku ozbrojeného konfliktu ušlo zo svojich domovov od začiatku roka vyše 550.000 Afgancov, píše agentúra AP. Do 9. augusta bolo vnútorne vysídlených približne 126.000 ľudí, uviedla hovorkyňa UNHCR.

Ivan Korčok: Rokujeme s partnermi o zapojení SR do evakuácie osôb v Afganistane

Slovensko intenzívne rokuje s partnermi o tom, ako sa SR zapojí do krízovej evakuácie ohrozených osôb v dôsledku krvavej politiky hnutia Taliban, ktoré preberá moc v Afganistane. Na sociálnej sieti o tom informoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).

"V ostatných dňoch a hodinách intenzívne rokujeme s partnermi o tom, ako sa aj Slovensko zapojí do krízovej evakuácie ohrozených osôb v dôsledku krvavej politiky Talibanu, ktorý preberá moc v Afganistane. Verím, že už v najbližších hodinách budeme môcť identifikovať, aké kapacity vieme poskytnúť," napísal Korčok.

Aktuálne informácie o postupe hnutia Taliban až do hlavného mesta Afganistanu Kábulu sú podľa šéfa slovenskej diplomacie veľmi zlou správou pre mier, stabilitu aj bezpečnosť Afganistanu i celého regiónu. Je to podľa neho tiež zlá správa pre naše takmer 20-ročné pôsobenie v Afganistane. Dodal, že Slovensko apeluje na aktérov v krajine, aby predišli ďalšiemu krviprelievaniu.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

USA a Nemecko presúvajú pracovníkov svojich ambasád v Kábule na letisko

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu ohlásil, že zamestnanci veľvyslanectva USA v afganskom hlavnom meste Kábul sú prepravovaní na letisko. Deje sa to v čase, keď sa militanti z hnutia Taliban dostali až do Kábulu. Informovala o tom agentúra AFP.

Spojené štáty podľa stanice CNN, ktorá sa odvolala na dva zdroje oboznámené so situáciou, evakuujú zo svojej ambasády v Kábule v priebehu 72 hodín všetkých svojich pracovníkov vrátane vrcholných predstaviteľov.

Zdroj: SITA/Julian Stratenschulte/dpa via AP

"Preto sme mali k dispozícii (bezpečnostné) sily, aby sme si boli istí, že to (evakuáciu) dokážeme urobiť bezpečným a organizovaným spôsobom," uviedol Blinken pre stanicu ABC.

Odmietol však porovnávanie s chaotickým odchodom Američanov zo Saigonu v roku 1975, keď sa blížila ku koncu vietnamská vojna. "Toto nie je Saigon," zdôraznil. "Faktom je, že do Afganistanu sme pred 20 rokmi išli s jedinou úlohou - vysporiadať sa s ľuďmi, ktorí na nás 11. septembra (2001) zaútočili. Táto misia bola úspešná," uviedol.

Blinken podľa agentúry Reuters poznamenal, že Washington počas štyroch vlád investoval do afganských vládnych zložiek miliardy dolárov, čím im dal výhody voči Talibanu, avšak napriek tomu sa im toto islamistické hnutie poraziť nepodarilo. "Pravdou je, že sme videli, že tieto sily nedokázali ubrániť krajinu," povedal. "A stalo sa to rýchlejšie než sme očakávali," dodal.

Zdroj: SITA/Clemens Bilan/Pool via AP

NATO apeluje na nájdenie politického riešenia konfliktu v Afganistane

Severoatlantická aliancia v nedeľu vyhlásila, že nájdenie politického riešenia konfliktu v Afganistane je naliehavejšou záležitosťou než kedykoľvek v minulosti. Militantné hnutie Taliban totiž aktuálne obkľúčilo aj hlavné mesto Kábul po tom, čo obsadilo takmer celú krajinu. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

"Podporujeme afganské sily v snahe nájsť politické riešenie tohto konfliktu, ktoré je teraz naliehavejšie než kedykoľvek predtým," povedal pre AFP nemenovaný predstaviteľ NATO.

Aliancia vo vyhlásení uviedla, že "pomáha udržiavať prevádzku na kábulskom letisku, aby Afganistan zostal v spojení so svetom". NATO si i naďalej zachová diplomatickú prítomnosť v afganskej metropole.

"Bezpečnosť našich zamestnancov je prvoradá, a prispôsobujeme sa podľa toho, ako je to nevyhnutné," píše sa vo vyhlásení. Presný počet svojich pracovníkov, ktorí sa ešte nachádzajú v krajine, NATO neposkytlo. Aktuálny vývoj "neustále prehodnocujú".

Zdroj: SITA/AP/Rahmat Gul

Situácia v Afganistane a v Bielorusku potvrdzujú potrebu dohody o migrácii, tvrdí Európska komisia

Kríza v Afganistane a kroky Bieloruska potvrdzujú, že EÚ urýchlene potrebuje úplnú reorganizáciu pravidiel v oblasti migrácie a azylu. Povedal to v nedeľu podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas, informovali agentúry DPA a Reuters.

Schinas má v rámci Európskej komisie na starosti aj záležitosti migrácie. Členské krajiny však v tejto otázke už roky nedokážu nájsť zhodu, píše DPA.

"Jedným z problémov je napríklad to, že krajiny, ktoré sú fenoménom migrácie ovplyvnené v menšej miere, sú presvedčené, že riešenie migračných tokov je problémom tých druhých krajín," povedal Schinas v rozhovore pre taliansky denník La Stampa. Táto otázka sa však podľa neho týka všetkých členských krajín.

Zdroj: SITA/AP/Rahmat Gul

Kríza v Afganistane a manévre autokratov ako bieloruský prezident Alexandr Lukašenko podľa Schinasa potvrdili, že tlak na hranice EÚ sa týka všetkých.

Hranice EÚ sú podľa jeho slov otvorené pre všetkých, ktorí utekajú pred násilím a prenasledovaní. "Prijímame len tých, ktorí naozaj majú dôvod na ochranu. Tí, ktorí hranice prekročia nezákonne, budú poslaní naspäť," uviedol Schinas na otázku, či v spojitosti s Afganistanom hrozí nová migračná kríza.

Mnohé členské krajiny EÚ majú obavy, že vývoj v Afganistane môže spustiť migračnú krízu, akú Európa zažila v rokoch 2015-16, keď príchod viac ako milióna ľudí z Blízkeho východu zaťažil bezpečnostné systémy a systémy sociálneho zabezpečenia členských krajín EÚ, píše Reuters s odvolaním sa na server euronews.com.

Zdroj: SITA/AP/Rahmat Gul

Odstúpi afganský prezident Ghaní?

Afganský prezident Ašraf Ghaní by mal odstúpiť z funkcie v najbližších hodinách po tom, ako bojovníci radikálneho hnutia Taliban v nedeľu vstúpili do Kábulu, uviedla televízia al-Arabíja s odvolaním sa na nemenované zdroje. Odovzdanie moci by podľa nich malo prebehnúť ešte v priebehu dňa v prezidentom paláci.

Následnú dočasnú vládu by podľa diplomatických zdrojov agentúry Reuters mohol viesť Alí Ahmad Džalálí, akademik pôsobiaci v USA a bývalý afganský minister vnútra. Podľa katarskej televízie al-Džazíra zdroj blízky Ghanímu medzitým poprel správy o tom, že prezident odišiel z krajiny.

Al-Arabíja priniesla aj správu, podľa ktorej bojovníci Talibanu úplne obkľúčili Kábul a vstupujú na územie tamojšieho letiska. Hnutie však prisľúbilo, že všetci cudzinci, ktorí chcú opustiť Afganistan, tak budú môcť urobiť prostredníctvom kábulského letiska, pričom tí, ktorí si želajú zostať, sa budú musieť zaregistrovať u zástupcov Talibanu, uviedla tiež televízia sídliaca v Rijáde podľa agentúry TASS.

Evakuácia ambasád

Spojené štáty vložily všetky sily do evakuácie diplomatov a ďalších pracovníkov zo svojho veľvyslanectva v Kábule. O to isté sa snaží aj Británia a rad ďalších západných štátov. "Nad Kábulom lieta veľa vrtuľníkov tam a späť kvôli tomu, ako Spojené štáty a ďalšie krajiny evakuujú svojich ľudí," uviedol z miesta spravodajca americkej stanice NBC Richard Engel. Priamo na letisku teraz pracujú americkí konzulárni úradníci a tiež americký chargé d'affaires Ross Wilson.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul

"Ministerstvo vnútra pracuje na tom, aby ochránilo britských občanov a pomohlo bývalým zamestnancom aj ďalším potrebným dostať sa do Británie," uviedol úrad na twitteri.

Based on the recommendations of our diplomatic, military, & intelligence teams, @POTUS has authorized the deployment of approximately 5,000 U.S. troops to ensure an orderly & safe drawdown of U.S. Embassy & other allied personnel — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 15, 2021

Nemecko dnes uzavrelo svoje veľvyslanectvo v Kábule, oznámilo ministerstvo zahraničia na svojom webe. Berlín tiež posiela do Afganistanu transportné lietadlá s výsadkármi, aby evakuovali nemeckých občanov, zamestnancov veľvyslanectva a ich afganských spolupracovníkov do bezpečia, uviedli agentúra DPA a denník Bild am Sonntag s odvolaním sa na svoje zdroje.

Afganskí vojaci sa vzdali bez boja

Stanica BBC uviedla, že povstalci prechádzajú mestom bez akéhokoľvek odporu zo strany armády a bezpečnostných zložiek. Hovorca Talibanu v Dáuhe oznámil, že bojovníci sa majú držať v okrajových častiach Kábulu a nepoužívať násilie, kým hnutie neprevezme moc. O tom podľa neho teraz rokuje jeho vedenie s vládou.

"Nechceme ani jednu nevinnú obeť ani zranených z radov afganských civilistov, keď preberáme velenie. Nevyhlasujeme ale prímerie," uviedol vo vyhlásení hovorca islamského hnutia Zabihullah Mudžáhid. Podľa neho je bezpečnosť v metropole aj naďalej v rukách vlády. Agentúre Reuters hovorca povedal, že povstalci sa nehodlajú mstiť predstaviteľom vládnej moci ani príslušníkom armády a úradníkom, vedenie Talibanu podľa neho teraz rokuje s vládou o "mierumilovnom" prevzatí moci.

Bezpečnostná rada OSN, Rusko neevakuuje ambasádu

Rusko spolupracuje s ďalšími krajinami na zorganizovaní mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o Afganistane. Moskva však nateraz neplánuje evakuovať svoje veľvyslanectvo v Kábule, uviedol v nedeľu vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov.

Taliban podľa Kabulova ponúkol Rusku i iným krajinám, ktoré diplomat vo vyjadrení pre ruské tlačové agentúry nemenoval, bezpečnostné záruky, pokiaľ ide o ich zastupiteľstvá v Afganistane, informuje agentúra AFP. Kabulov pre agentúru Interfax uviedol, že ruský veľvyslanec v Kábule a ďalší pracovníci ambasády "pokojne vykonávajú svoju prácu".

Hovorca politickej kancelárie Talibanu v katarskej Dauhe Suhajl Šáhín pre agentúru TASS potvrdil, že hnutie garantuje bezpečnosť ruskej ambasády v afganskom hlavnom meste. "Áno, máme veľmi dobré vzťahy s Ruskom a našou politikou je všeobecne zaisťovať bezpečné podmienky pre fungovanie ruského i ďalších veľvyslanectiev," uviedol hovorca.

Prezident nemá veľa možností

Úrad afganského prezidenta Ašrafa Ghaního oznámil, že bezpečnostné sily majú situáciu v Kábule pod kontrolou. V meste sa ale na niekoľkých miestach strieľalo, zatiaľ čo pracovníci v panike utekali z vládnych úradov a Spojené štáty evakuovali svoje veľvyslanectvo. Americký predstaviteľ pre Reuters povedal, že "kľúčoví" zamestnanci ambasády pracujú z kábulského letiska, pričom podľa zdroja z NATO sa viacerí pracovníci EÚ museli presunúť na bezpečnejšie, nezverejnené miesto v metropole.

AFP dodáva, že Ghaního vláde zjavne zostalo len málo možností – buď sa pripraví na ťažké boje o Kábul, alebo kapituluje. Taliban je pritom v lepšej pozícii pre prípadné rokovania po tom, ako za desať dní porazil po celej krajine vládne sily i ich spojenecké milície.

V metropole podľa spravodajcov zahraničných médií panuje chaos, ľudia obliehali banky, aby si vybrali svoje úspory, napísal na twitteri Sharif Hassan z denníka The New York Times. Dlhé fronty sa stoja aj pred veľvyslanectvami západných krajín, kde sa ľudia snažia získať víza, aby mohli vycestoval.

My heart breaks into pieces for my people who have lined up outside the banks to cash their savings and waiting at the gates foreign embassies to secure visas to leave. #Afghanistanisburning #Afganistan #Kabul pic.twitter.com/FfKsYiXRLa — Sharif Hassan (@MSharif1990) August 15, 2021

Pápež František vyjadril znepokojenie

Pápež František v nedeľu vyjadril "znepokojenie" nad situáciou v Afganistane a žiadal o "dialóg" na vyriešenie konfliktu v tejto krajine. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

"Pripájam sa vo svojich vyjadrenia k jednomyseľným obavám o situáciu v Afganistane," povedal pápež počas nedeľňajšej modlitby Anjel Pána. František žiadal o modlitby "s cieľom ukončiť ruch zbraní" a nájsť riešenie prostredníctvom dialógu za rokovacím stolom.

Zdroj: SITA/Giuseppe Lami/Pool via AP

"Jedine takýmto spôsobom sa sužované obyvateľstvo tejto krajiny - muži a ženy, starší ľudia a deti - môže vrátiť do svojich domovov a žiť v mieri a bezpečí, so vzájomným rešpektom," povedal pápež.

Pokojné odovzdanie moci

Afganský úradujúci minister vnútra Abdul Sattár Mirzákval v nedeľu uviedol, že v krajine dôjde k "pokojnému odovzdaniu moci" prechodnej vláde. Vyhlásenie prišlo po tom, ako hnutie Taliban nariadilo svojim bojovníkom, aby zatiaľ nevstupovali do izolovaného hlavného mesta Kábul, informujú agentúry AFP a DPA.

"Obyvatelia Afganistanu by si nemali robiť starosti... bezpečnosť mesta je garantovaná, mesto nebude vystavené útoku a dohoda je taká, že presun moci prechodnej vláde sa uskutoční pokojne," povedal minister v nahratom vystúpení.

Úradujúci minister obrany Bismilláh Muhammadí sa vo videoodkaze na sociálnej sieti medzitým snažil upokojiť verejnosť po správach o panike v hlavnom meste a snahe mnohých ľudí opustiť krajinu cez kábulské letisko – poslednú cestu z Afganistanu po tom, ako Taliban obsadil všetky jeho hraničné priechody.

Podľa jeho slov sa prezident Ašraf Ghaní stretol s domácimi politikmi a poveril ich zostavením delegácie, ktorá v pondelok pocestuje do katarskej Dauhy, "aby dosiahla dohodu s Talibanom". "Všetkých vás uisťujem, že bezpečnosť Kábulu bude zachovaná, pokým sa nedosiahne dohoda," povedal Muhammadí.

Vojaci odovzdali Talibanu základňu Bagrám

Afganský predstaviteľ v nedeľu informoval, že jednotky na základni Bagrám severne od metropoly Kábul, kde sa nachádza aj väznica s 5000 väzňami, sa vzdali Talibanu. Informovala o tom agentúra AP. Najvyšší predstaviteľ okresu Bagrám Darvajš Raufí uviedol, že kapituláciou sa niekdajšia americká základňa dostala do rúk vzbúrencov po tom, ako bojovníci Talibanu vstúpili na predmestia afganskej metropoly.

Letecká základňa Bagrám boja najväčším vojenským objektom, ktorý v Afganistane v uplynulých 20 rokoch využívali vojaci USA a NATO. Jej súčasťou je aj väznica, v ktorej počas rokov zadržiavali tisíce bojovaníkov Talibanu a skupiny Islamský štát. Spojené štáty túto základňu v rámci odsunu svojich jednotiek z krajiny odovzdali afganským bezpečnostným silám začiatkom júla tohto roka.

Dobytie Džalalabadu

Radikálne islamistické hnutie Taliban sa už v noci nášho času bez boja zmocnilo mesta Džalalabad. Afganská vláda teraz z veľkých miest kontroluje už len metropolu Kábul. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na miestneho vládneho predstaviteľa.

"V Džalalabade sa momentálne žiadne boje neodohrávajú, pretože guvernér sa vzdal Talibanu," povedal agentúre afganský vládny činiteľ s tým, že "umožnenie priechodu" pre Taliban bolo jedinou možnosťou, ako zachrániť životy civilistov. Pád mesta, ktoré leží na strategicky dôležitej ceste z Kábulu do Pakistanu, potvrdil Reuters tiež nemenovaný západný činiteľ. Podľa agentúry AFP oznámil neskôr obsadenie mesta tiež sám Taliban.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hamed Sarfarazi

Islamistické hnutie v posledných dňoch dobylo veľký počet provinčných stredísk, niektoré sa pritom rovnako ako Džalalabad vzdali bez boja. Pod kontrolou ich má už viac ako dve desiatky z celkových 34 a ovláda väčšinu krajiny. V sobotu obsadil Taliban štvrté najväčšie afganské mesto Mazáre Šaríf a niekoľko ďalších provinčných centier.

Niektoré krajiny, medzi nimi aj Česká republika, kvôli rýchlemu postupu Talibanu zavreli v Kábule svoje zastupiteľské úrady a evakuujú svojich občanov. Do krajiny sa kvôli evakuácii dočasne vrátilo niekoľko tisíc amerických a niekoľko stoviek britských vojakov. Do metropoly v posledných dňoch pred ofenzívou islamistov utiekli desaťtisíce ľudí.

Biden zvyšuje počet vojakov v Afganistane pomáhajúcich s evakuáciou

Americký prezident Joe Biden v sobotu nariadil zvýšiť počet amerických vojakov pôsobiacich v Afganistane, zabezpečujúcich evakuáciu personálu amerického veľvyslanectva a afgánskych občanov, informovala agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

Biden takisto varoval hnutie Taliban, ktorého vojenská ofenzíva sa blíži k hlavnému mestu krajiny, aby nekládlo evakuácii prekážky. Po konzultáciách s tímom poradcov pre národnú bezpečnosť, Biden sa rozhodol posilniť celkový počet amerických vojakov na 5.000. Pôvodný plán pritom počítal s 3.000 vojakmi.

Biden opäť obhajoval svoje rozhodnutie stiahnuť americké vojská z Afganistanu, pričom vyhlásil: "Som štvrtým prezidentom, ktorý ma na starosti prítomnosť amerického vojska v Afganistane - dvaja Republikáni, dvaja Demokrati. Nedopustím, aby túto vojnu zdedil aj piaty prezident."