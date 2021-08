Veľké odhalenie: Okamih, na ktorý sa dlho čakalo? Vedci objavili Achillovu pätu KORONAVÍRUSU!

VIEDEŇ - Vedeckému tímu pod vedením viedenského laboratória sa podarilo objaviť Achillovu pätu koronavírusu. Dva proteíny viažuce cukor môžu zabrániť variantom patogénu vniknúť do telesných buniek. Tieto znalosti je možné využiť v terapiách.

Napriek očkovaniu vírus SARS-CoV-2 stále nie je na ústupe, a preto vedci na celom svete intenzívne hľadajú spôsoby, ako zabrániť šíreniu patogénu. Tím vedený výskumníkmi z Ústavu molekulárnej biotechnológie Rakúskej akadémie vied vo Viedni teraz podľa všetkého dosiahol triumf.

Zdroj: Getty Images

Cukrový poťah maskuje patogény pred imunitným systémom

Vedci upriamili svoju pozornosť na spike proteín patogénu - to je jeho hlavný vstupný mechanizmus do bunky. Tento nástroj potrebuje maskovací mechanizmus, aby vírus zostal skrytý pred imunitnou odpoveďou hostiteľa. Na určitých miestach spike proteínu sa vytvorí cukrový povlak, vďaka ktorému je patogén pre imunitný systém neviditeľný.

Proteíny viažuce cukor (lektíny) starostlivo skúmal tím vedcov s vedúcim skupiny Josefom Penningerom, ktorý je tiež riaditeľom inštitútu Life Science Institute na University of British Columbia (UBC) vo Vancouveri. „Intuitívne sme si mysleli, že lektíny by nám mohli pomôcť nájsť nových interakčných partnerov pre spike proteín,“ hovorí spoluautor David Hoffmann. Vďaka identifikácii lektínov, ktoré viažu tieto glykozylačné miesta, by mohli byť vedci na dobrej ceste k rozvoju silných terapeutických intervencií. Glykozylácia je biochemický proces, pri ktorom sú cukry viazané na proteíny alebo lipidy.

Zdroj: Getty Images

Výskumník: „Teraz máme nástroje v rukách“

Tím vyvinul a testoval knižnicu s viac ako 140 lektínov cicavcov. Medzi nimi boli nájdené dva, ktoré silne viažu spike proteín SARS-CoV-2: Clec4g a CD209c. "Teraz máme k dispozícii nástroje, ktoré viažu ochrannú vrstvu vírusu, a tým zabraňujú vstupu vírusu do buniek," sumarizuje Stefan Mereiter, spoluautor z Penningerovho laboratória. „Tento mechanizmus by skutočne mohol byť achillovou pätou, na ktorú veda dlho čakala,“ uviedol Mereiter.