Minúty hrôzy na palube lietadla: Strach z bombového atentátu vyvolal zlý preklad

FRANKFURT NAD MOHANOM - Nástroj na preklad spôsobil krátko pred štartom lietadla z Frankfurtu do Mexika vážne nedorozumenie. Pretože ostatní cestujúci mali podozrenie na plánovaný samovražedný útok, zatiaľ čo si štyria Indovia v lietadle posielali správy, let bol prerušený. S pomocou psov stroj prehľadali, ale žiadne výbušniny nenašli. Cestujúci, ktorí spustili poplach, odfotili správy z mobilných telefónov podozrivých a preložili ich do francúzštiny pomocou online prekladacieho nástroja - to viedlo k dramatickej dezinterpretácii.