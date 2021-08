Strategická predpoveď pre rok 2040: Európska únia sa rozpadne, tieto krajiny stratia moc!

AUSTIN - Mnohí by chceli mať krištáľovú guľu, aby sa vedeli pozrieť, čo ich čaká v budúcnosti. Americký geopolitický prognostik George Friedman to však dokáže aj bez nej. Vo svojej strategickej analýze tvrdí, že počas nasledujúcich 19 rokov dôjde k narastajúcemu chaosu v Európe a v Ázii. Nemecko stratí svoj vplyv a stane sa druhoradou mocnosťou. Európska únia v takej podobe, ako ju teraz poznáme, prestane existovať. Do popredia sa dostanú tri regionálne tigre: Japonsko, Turecko a Poľsko.

George Friedman a jeho spoločnosť Geopolitical Futures predpovedajú budúcnosť prostredníctvom geopolitiky. Vo svojej zbierke prognóz tento stratég do roku 2040 uvádza niekoľko významných zmien a narušení globálnej štruktúry.

Európa

Európska únia sa ako inštitúcia zrúti alebo predefinuje ako skromnejšia obchodná zóna zahrňujúca menšiu časť kontinentu. Súčasná štruktúra voľného obchodu je neudržateľná, pretože jej členovia, najmä Nemecko, sú príliš závislí na exporte. Kvôli tejto závislosti sú tieto ekonomiky mimoriadne citlivé na kolísanie dopytu mimo vlastných hraníc. "Nemecko je najzraniteľnejšou krajinou a v dôsledku nevyhnutných výkyvov na exportnom trhu dôjde k ekonomickému poklesu. V dôsledku toho bude Nemecko do roku 2040 druhoradou mocnosťou v Európe. Toto ovplyvní aj ďalšie krajiny západnej Európy, v dôsledku čoho sa stredná Európa, a najmä Poľsko, stanú hlavnou a aktívnou veľmocou," píše sa v sumáre analýzy.

Zdroj: Getty Images

USA

Jedinou skutočnosťou, ktorá sa nezmení, je pozícia USA ako jedinej globálnej veľmoci. Spojené štáty v nasledujúcich 19 rokoch prijmú novú stratégiu na udržanie moci pri čo najnižších nákladoch. Táto stratégia bude pripomínať izolacionizmus v tom, že USA nebudú nijako významne zatiahnuté do regionálnych vojenských konfliktov. USA budú podporovať svojich spojencov dodávkami, výcvikom a vzdušnými silami, ale nebudú zasahovať priamo a násilne. Toto sa ukáže ako obozretná stratégia a pomôže USA udržať si globálnu dominanciu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man, File

Rusko a Ázia

Rusko bude aj naďalej trpieť dôsledkami relatívne nízkych cien ropy. Príjmy z tejto komodity boli použité na udržanie vnútornej súdržnosti. Keď budú tieto príjmy teraz vyčerpané, Rusko sa do roku 2040 zmení na konfederáciu alebo sa dokonca rozpadne na odštiepené časti. Budúcnosť ruských jadrových zbraní sa stane zásadným strategickým problémom, keď dôjde k tejto decentralizácii.

Keďže v Ázii pokračuje pokles konkurencieschopnosti Číny na exportnom trhu, pre krajinu sa stane zásadnou výzvou vysoká nezamestnanosť. Režim sa pokúsi prežiť zostupnú špirálu ekonomiky sprísnením svojej moci a skĺznutím späť do diktatúry. Regionálne rozdiely v Číne sú však príliš rozšírené a diktatúra ich nedokáže ľahko potlačiť. Preto sa Čína do roku 2040 vráti k regionalizmu sprevádzanému nepokojmi. So slabnutím Číny vznikne vo východnej Ázii mocenské vákuum, ktoré vyplní Japonsko. Do roku 2040 sa so svojou obrovskou ekonomikou a značnými vojenskými schopnosťami stane vedúcou východoázijskou veľmocou.

Zdroj: TASR/AP Photo/Mark Schiefelbein

Blízky východ

"Na Blízkom východe neočakávame definitívny koniec alebo obmedzenie islamského extrémizmu. Naopak, pravdepodobne sa znovu objaví a rozšíri svoje územie. Turecko a Irán sú jedinými regionálnymi aktérmi, ktorí sú schopní čeliť islamským extrémistickým skupinám, a Irán to pravdepodobne zásadným spôsobom neurobí. Vzhľadom na územné ašpirácie týchto skupín na obnovu kalifátu sa Turecko bude musieť vojensky angažovať za obranu svojich hraníc. Keďže Turecko potvrdzuje svoju vojenskú a ekonomickú silu, tento vývoj skutočne prinesie návrat Osmanskej ríše a prinúti Turecko vrátiť sa do roku 2040 do pozície dominantnej regionálnej mocnosti," tvrdí Friedman vo svojej prognóze.