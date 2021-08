KORONAVÍRUS Situácia v USA je alarmujúca: Infikovaní pribúdajú rovnakým tempom ako počas zimnej vlny

Ešte koncom júla Spojené štáty zaznamenávali priemerne okolo 11 000 nových prípadov denne, teraz sa ich počet vyšplhal až na 107 143. Vyše 50 percent obyvateľstva je plne zaočkovaných proti covidu-19, no nákaza sa rýchlo šíri medzi ľuďmi, ktorí vakcináciu nepodstúpili. Americkí predstavitelia hovoria o epidémii nezaočkovaných. Vážna je situácia je najmä na juhu USA, napríklad na Floride, v Louisiane a Mississippi. Tamojšie nemocnice čelia náporu pacientov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong, File

Zdravotné úrady v texaskom Houstone upozorňujú, že súčasná vlna epidémie priviedla zdravotníctvo na pokraj kolapsu a pacientov je nutné prepravovať do iných miest. Sanitky privážajúce pacientov čakajú dlhé hodiny pred nemocnicami, ktorým dochádzajú voľné lôžka.

Why care about COVID-19 hospitalizations? Houston Public Health Authority Dr. David Persse says at 1pm today, 26 of 104 HFD ambulances were waiting to offload patients at local ER's. Four had waited more than 2 hours...meaning they weren't heading to the next 911 call. #khou