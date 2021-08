VIDEO Horor v Poľsku: Vodič autobusu vrazil do davu, dievča (†19) ťahal desiatky metrov!

KATOVICE - Na internete bol zverejnený záznam, ktorý vrhá nové svetlo na tragickú nehodu v Katoviciach, pri ktorej zahynula 19-ročná Basia. Mladú matku, ktorá pravdepodobne chcela upokojiť hlučný dav na ulici, prešiel vodič autobusu, ktorý sa potom vrútil do davu. Nové video môže pomôcť vysvetliť, prečo vodič zrazu pridal plyn.

Tragédia sa stala v sobotu tesne pred 6.00 h na ul. Mickiewicza v samom centre hlavného mesta Horného Sliezska. Vodič autobusovej linky 910 Łukasz T. zastavil pred skupinou mladých ľudí, ktorí sa hádali na ceste. Zatrúbil... a potom pridal plyn a rázne vrazil do davu.

Zdroj: Twitter/ Greg Dankvsky

Prešiel 19-ročnú ženu

19-ročnú mladú ženu, ktorá sa očividne snažila upokojiť skupinku ľudí, vtiahlo pod autobus. Vozidlo ju ťahalo po ceste najmenej niekoľko desiatok metrov.

Na webe boli zatiaľ zverejnené iba videá zaznamenané na ľavej strane vozidla. Neukazujú, čo sa stalo počas tragédie zo strany dverí autobusu. Teraz sa dostalo na verejnosť video, ktoré to zaznamenáva. Ukazuje sa, že najpravdepodobnejšie zúfalý partner zabitej Basie sa pokúsil dostať do vozidla. Keď sa autobus zrazu dal do pohybu, muž ho prenasledoval asi 12 metrov a kričal na vodiča nadávky.

Zdroj: Twitter/ Greg Dankvsky

Prečo je predpoklad, že to bol partner zosnulej ženy? V inom videu môžno vidieť, ako sa chvíľu pred tragédiou obaja láskyplne objímali.

Vodič autobusu je obvinený zo zabitia

Vodič autobusu, ktorý v sobotu ráno zrazil dievča v centre Katovíc, si v nedeľu vypočul obvinenie zo zabitia a pokusu o zabitie ďalších dvoch ľudí, ktorých mal pred kapotou, keď sa pohyboval. Muž obvinenia čiastočne priznal, tvrdil však, že sa bál o život a zdravie.

31-ročný muž tvrdí, že nevedel, že prešiel ženu. Mal sa to dozvedieť až od polície v depe. Povedal, že sa tam išiel skryť. Vedel, že tam je v bezpečí. Priznal, že sa vrazil do davu, pretože sa cítil ohrozený a „ľutuje, čo urobil“.

Zdroj: Twitter/ Greg Dankvsky

Pod vplyvom silných liekov

V pondelok prokuratúra uviedla, že vodič bol v čase tragédie pod vplyvom silných antidepresív a liekov proti bolesti.

Experti budú musieť teraz posúdiť, či toto množstvo liekov malo vplyv na riadenie vozidla, uviedol Aleksander Duda z okresnej prokuratúry v Katoviciach. Žalobcovia informovali, že išlo o lieky na predpis.

Zdroj: Twitter/ Greg Dankvsky

Kto je vlastne vodič autobusu?

Łukasz T. pracuje ako vodič autobusu 10 rokov. V jeho rodine je to tradícia. Otec, brat a švagriná pracujú tiež vo verejnej doprave. Vinník sobotného masakru bol pôvodne programátor. Všetko však nasvedčuje tomu, že opustil svoje lukratívne povolanie v prospech svojich rodinných tradícií. A v práci za volantom sa mu veľmi nedarilo, mal problémy najmä so stresom.

Nemal najlepšiu povesť. Na svojom konte mal kolíziu. Bol agresívny a nervózny a často medzi ním a cestujúcimi dochádzalo k hádkam a slovným prestrelkám. Táto práca ho stresovala, uviedol pre poľské médiá vodič autobusu z Tychy.