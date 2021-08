Delta útočí aj na očkovaných! Šíriť ju môžu rovnako ako neočkovaní: V USA odporúčajú opäť nosenie rúšok

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

WASHINGTON - Obyvatelia Spojených štátov žijúci vo vysoko rizikových oblastiach by mali vo vnútorných priestoroch začať znova nosiť rúška, a to aj v prípade, že sú zaočkovaní proti novému koronavírusu. Oznámilo to v utorok americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), píše agentúra AFP.