Incident, pri ktorom ruský modul vychýlil ISS, spôsobilo zlyhanie softvéru

MOSKVA - Incident, pri ktorom ruský multifunkčný laboratórny modul Nauka (Veda) vychýlil vo štvrtok Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) z jej normálnej orientácie, zapríčinilo "krátkodobé zlyhanie softvéru". Uviedol to letový riaditeľ ruského segmentu ISS Vladimir Soloviov, ktorého citovala v piatok agentúra AP.

Vo vyhlásení, ktoré zverejnila ruská vesmírna agentúra Roskosmos, Soloviov uviedol, že v dôsledku zlyhania softvéru bol omylom vydaný priamy príkaz na zapnutie motorov modulu Nauka. Dodal, že na incident "rýchlo reagovala pohonná jednotka iného ruského modulu pripojeného k ISS". V súčasnosti je podľa neho už stanica "v pôvodnej polohe a všetky jej systémy fungujú normálne".

Trysky modulu Nauka sa neočakávane spustili vo štvrtok iba niekoľko hodín po tom, ako sa modul pripojil k ISS, čím spôsobili vychýlenie stanice o najmenej 45 stupňov z jej nastavenej orientácie. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) neskôr na sociálnej sieti Twitter uviedol, že posádka ISS nebola v ohrození a stanicu sa podarilo dostať späť do pôvodnej polohy. NASA tiež uviedla, že v prípade potreby evakuácie posádky ISS bola pripravená loď Dragon spoločnosti SpaceX, ktorá je momentálne k stanici taktiež pripojená.

Ako uvádza AP, poloha ISS je kľúčová pre získavanie energie zo solárnych panelov či komunikáciu s pozemným riadiacim strediskom, ktorá bola počas incidentu dvakrát na niekoľko minút prerušená. V dôsledku štvrtkového incidentu NASA na neurčito odložila skúšobný bezpilotný let kozmickej lode Starliner spoločnosti Boeing, ktorá mala odštartovať v piatok z amerického štátu Florida a spojiť s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS).

Modul Nauka vyniesla do vesmíru raketa Proton-M, ktorá 21. júla odštartovala z kozmodrómu Bajkonur. Tento viacúčelový laboratórny modul doplní ruskú sekciu ISS. Na jeho uvedenie do prevádzky bude okrem iného treba 11 výstupov do vesmíru, ktoré sa začnú začiatkom septembra.