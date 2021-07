Na hraniciach Litvy s Bieloruskom zadržali už vyše 3-tisíc ilegálnych migrantov

Migrantov pochádzajúcich z Iraku, ktorých zadržali v noci na stredu, umiestnia do jedného z už beztak preplnených litovských detenčných centier. K prudkému nárastu v počte migrantov prichádzajúcich do Litvy ilegálne spoza bieloruských hraníc došlo po tom, ako EÚ uvalila sankcie voči bieloruským predstaviteľom za májové presmerovanie dopravného lietadla do Minska, kde následne zadržali bieloruského disidenta nachádzajúceho sa na palube tohto lietadla. Bieloruský líder Alexandr Lukašenko po uvalení sankcií vyhlásil, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ.

Len v júli zadržali litovské úrady na hraniciach s Bieloruskom 2366 a v júni 473 migrantov. Ide o výrazný nárast oproti vlaňajšiemu roku, kedy ich celkovo takto zadržali len 81. Litva obviňuje bieloruské úrady z organizovania nelegálnych prechodov pre migrantov pochádzajúcich z krajín z Blízkeho východu či Afriky. Európska agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) už prisľúbila Litve intenzívnejšiu pomoc, aby sa zamedzilo takýmto nelegálnym prechodom hraníc.

Litovské úrady sa domnievajú, že väčšina z migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Litvy, prichádza do bieloruskej metropoly Minsk jedným zo štyroch pravidelných týždňových letov z Iraku. Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis navštívil tento mesiac Bagdad, aby o situácii rokoval s irackými predstaviteľmi. V oblasti Šalčininkai pri hraniciach s Bieloruskom vypukli tento týždeň násilné demonštrácie miestnych obyvateľov, ktorí protestovali proti plánom litovskej vlády zriadiť neďaleko nové detenčné centrá pre migrantov. Demonštranti pálili pneumatiky a zatarasili cesty, pripomína AP. Polícia na rozohnanie davov použila slzotvorný plyn. Zadržala pritom ôsmich demonštrantov. Pri potýčkach utrpeli zranenia aj dvaja policajti.