KORONAVÍRUS Vedci našli dôležitú odpoveď: TIETO tri existujúce lieky sú účinné voči covidu

JERUZALEM - Vedci z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme tvrdia, že identifikovali tri existujúce lieky, ktoré majú dobré vyhliadky na liečbu choroby COVID-19, pretože v laboratórnych testoch preukázali vysokú schopnosť bojovať proti vírusu. Informoval o tom v utorok denník The Times of Israel.

Ide o účinnú látku darapladib, ktorou sa lieči ateroskleróza, liek Flumatinib na liečbu niektorých druhov rakoviny krvi a tretí liek je proti vírusu HIV, ale jeho názov nebol špecifikovaný. Tím vedcov vedených Jišajom Arkinom, biochemikom z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, preskúmal postupne viac ako 2800 schválených účinných látok a identifikovali spomedzi nich 18 preparátov, ktoré by mohli byť účinné proti covidu.

V nepublikovanej práci vedci dokázali, že niektoré z týchto látok "vykazovali v in vitro experimentoch pozoruhodnú účinnosť proti celému vírusu". Vedci použili tieto látky in vitro na živý koronavírus SARSCoV2 a ľudské bunky. Následne sa ukázalo, že dané látky môžu chrániť bunky pred náporom vírusu s takmer stopercentnou účinnosťou, čo znamená, že takmer 100 percent buniek bolo vitálnych napriek tomu, že boli infikované vírusom, vysvetlil profesor Jišaja Arkin.

Spresnil, že "za normálnych okolností by asi polovica buniek nebola vitálna po dvoch dňoch od kontaktu s vírusom." Dodal, že existujú silné náznaky, že dané lieky budú odolné aj voči meniacim sa variantom koronavírusu.

Arkin so svojím tímom pri každom z vykonaných experimentov použil postup odlišný od tých, aké boli bežné doteraz. Kým sa totiž väčšina vedcov doteraz zamerala na spike proteín koronavírusu, ktorý vďaka svojmu hrotu umožňuje infikovať bunky, Arkin sa sústredil na obalový proteín, ktorý sa u jednotlivých variantov koronavírusu SARS-CoV-2 veľmi nemenil. Arkinov tím tento obalový proteín identifikoval ako iónový kanál - druh proteínu nachádzajúci sa v membránach všetkých organizmov, ktorý vďaka svojej štruktúre obzvlášť dobre reaguje na lieky.

Ako konštatoval denník The Jerusalem Post, táto cesta je o to sľubnejšia, že farmaceutický priemysel ju už využíva v súvislosti s liečbou iných patologických stavov, najmä s arteriálnou hypertenziou alebo tonzilitídou. "Máme vakcínu, ale nemali by sme spať na vavrínoch. Bol by som rád, keby tieto lieky boli súčasťou arzenálu, ktorý používame na boj proti koronavírusom," uviedol Arkin. Podľa jeho názoru tento prístup môže predstavovať rýchlu cestu k hľadaniu nových spôsobov liečby covidu, pretože tieto lieky už boli vyskúšané a testované.