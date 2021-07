Americká armáda poprela správy o raketovom útoku na jej základňu v Sýrii: Bolo to cvičenie

Ako píše agentúra AP, o údajnom útoku na americkú základňu ležiacu v blízkosti ropného poľa al-Umar na východe Sýrie informovali v nedeľu Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, sýrska tlačová agentúra SANA, ako aj hovorca Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF).

"Na správach, že na americké sily niekto dnes zaútočil raketami, nie je nič pravdivé," napísal následne na Twitteri hovorca koaličných síl pod vedením USA Wayne Marotto. Neskôr v nedeľu spojenci USA v boji proti Islamskému štátu SDF popreli ďalšie správy, že došlo k útoku na inú základňu, na ktorej pôsobia americké sily. Zvuky výbuchov boli podľa SDF výsledkom cvičenia s ostrou muníciou.

There is no truth to the reports that U.S. forces in Syria were attacked by rockets today.