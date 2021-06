Je nejasné, či sa chce Irán vrátiť k jadrovej dohode, tvrdia Spojené štáty

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pred výborom amerického Kongresu pripomenul, že USA už niekoľko mesiacov s Iránom vedú nepriame rozhovory zamerané na oživenie jadrovej dohody. "Zostáva nejasné, či je Irán naozaj ochotný a pripravený urobiť, čo je potrebné, na návrat k plneniu dohody," povedal.

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v pondelok na Twitteri napísal, že stále nie je jasné, či sú americký prezident Joe Biden a Blinken pripravení ukončiť neúspešný postup bývalého prezidenta Donalda Trumpa založený na "maximálnom nátlaku" a prestanú používať ekonomický terorizmus ako vyjednávací nástroj. Irán podľa Zarífových slov podmienky dohody dodržiava.

It remains unclear whether @POTUS and @SecBlinken are ready to bury the failed “maximum pressure” policy of Trump and @mikepompeo, and cease using #EconomicTerrorism as bargaining “leverage”.



Iran is in compliance with the #JCPOA. Just read paragraph 36.



Time to change course.