KORONAVÍRUS Iniciatíva COVAX stále nemá dostatok vakcín

Vakcíny proti koronavírusu

Zdroj: TASR/AP/Matthias Schrader

ŽENEVA - Medzinárodná iniciatíva COVAX nemá dosť vakcín na to, aby mohla zaručiť včasné zaočkovanie obyvateľov rozvojových krajín proti chorobe COVID-19. Uviedol to v piatok predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zodpovedný za program COVAX Bruce Aylward.