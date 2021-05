Johnson tlmočil Orbánovi obavy nad dodržiavaním ľudských práv v Maďarsku

Konzervatívec Johnson, ktorý čelil kritike opozície za to, že Orbána pozval do sídla vlády na londýnskej Downing Street, "vyjadril značné znepokojenie nad (dodržiavaním) ľudských práv v Maďarsku, vrátane rodovej rovnosti, práv (komunity) LGBT a slobody médií". Hovorkyňa opozičnej Labouristickej strany Lisa Nandyová však namietala, že "opakované pokusy podkopať demokratické hodnoty" mal rázne odmietnuť.

Nacionalistický politik Orbán v minulosti vyhlásil, že Európa je ohrozená inváziou "moslimov", ktorí ohrozujú jej kresťanskú kultúrnu identitu. Maďarský premiér je tiež známy svojou antiimigračnou politikou, zásahmi voči médiám a slobode justície, pripomína AP.

Orbán v piatok odmietol obvinenia z antisemitizmu, ale svoje vyjadrenia na adresu moslimov obhajoval. V súvislosti s utečeneckou krízou z roku 2015 podľa agentúry AFP uviedol, že imigrácia do Maďarska bola "absolútne negatívna". "Byť proti migrantom znamená, že ste na dobrej strane," dodal."Lídri tiež hovorili o viacerých zahraničnopolitických záležitostiach vrátane Ruska, Bieloruska a Číny," uviedol vo vyhlásení Johnsonov úrad. "Premiér (Johnson) vyzval Maďarsko, aby využilo svoj vplyv na podporu demokracie a stability," uvádza ďalej Downing Street.

Orbán novinárom povedal, že so svojím britským náprotivkom hovorili o hľadaní "spôsobu spolupráce v postbrexitovom období". Maďarsko od 1. júla prevezme ročné rotujúce predsedníctvo vo V4. Johnson uviedol, že Británia sa v budúcnosti teší na užšiu spoluprácu s V4. Hoci je Maďarsko členským štátom EÚ, Orbán v minulosti Johnsona ocenil za to, že Spojené kráľovstvo z Únie vystúpilo. Orbán je spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a už dvakrát zablokoval v EÚ vydanie spoločného vyhlásenia, ktoré by odsúdilo Čínu za jej kroky voči Hongkongu.