KORONAVÍRUS Česko by mohlo zanedlho ponúknuť očkovanie aj deťom

PRAHA - Česko by mohlo v najbližších týždňoch ponúknuť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 aj deťom od 12 rokov. Podmienkou je schválenie vakcíny firiem Pfizer/BioNTech pre túto vekovú skupinu Európskou agentúrou pre lieky (EMA), čo sa očakáva koncom mája. Po rokovaní na samite Európskej únie to v utorok povedal český premiér Andrej Babiš, informoval portál televízie ČT24.

Babiš dodal, že požiadal predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, aby sa pokúsila urýchliť letné dodávky vakcín spomínaných firiem. Premiér tiež vyhlásil, že Česko by malo uznávať vakcíny podané ľuďom v zahraničí. Lídri členských krajín EÚ počas druhého dňa mimoriadneho samitu v Bruseli diskutovali aj o spoločnom postupe proti pandémii koronavírusu. Podľa Babiša hovorili o tom, že očkovanie detí by sa mohlo rozbehnúť čoskoro po tom, ako použitie vakcíny schváli EMA.

Vakcíny by mohli byť v Česku deťom k dispozícii zanedlho po tom, ako sa 1. júna otvorí registrácia pre ľudí vo veku 16 až 29 rokov, doplnil Babiš. Premiér tiež dúfa, že detí, ktoré sa budú chcieť očkovať, bude čo najviac - podľa neho by bolo zároveň dobré, aby to stihli do začiatku školského roka 1. septembra, citoval ho portál ČT24.