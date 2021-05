Detaily obrovskej tragédie v Taliansku: Pád lanovky si vyžiadal 14 obetí, chlapček (5) stratil celú rodinu!

Len dvaja z 15 cestujúcich spočiatku prežili nehodu lanovky Stresa-Mottarone na svätodušnú nedeľu na talianskej strane jazera Maggiore. Z doteraz nevysvetlených dôvodov sa lano na lanovke prerezalo. O 12.30 h gondola narazila do zalesneného úbočia po poslednom stožiari, asi 300 metrov od horskej stanice. Na mieste zahynulo 13 ľudí.

Záchranárom sa podarilo získať dvoch preživších: mladšie a staršie dieťa. Krátko pred 15. hodinou boli dvaja ťažko zranení letecky prevezení vrtuľníkom do turínskej nemocnice Regina Margherita. Lekári označili ich stav za kritický, ako uvádza správa Corriere della Sera.

Lekári márne bojovali o život staršej obete. Údajne deväťročné dieťa zomrelo niekoľko hodín po príchode do nemocnice. Pretože postihnutý nemal pri sebe žiadne doklady je jeho totožnosť nejasná. Dieťa muselo byť oživované viac ako šesť minút. Postihnutý utrpel mnohopočetné zlomeniny, poranenie lebky a hrudníka. Akákoľvek pomoc však prišla príliš neskoro. Srdce sa zastavilo. Zranený zomrel vo veľkom utrpení na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Zdroj: SITA/Italian Vigili del Fuoco Firefighters via AP

Prežívší chlapec mal strach

Mladší päťročný chlapec je pri vedomí, ale podľa riaditeľa detskej chirurgie v nemocnici Fabrizia Gennariho je jeho život v smrteľnom ohrození. V nedeľu utrpel niekoľko zlomenín nôh, ktoré mu operovali. Ani on nemal pri sebe žiadne doklady. Spočiatku nikto v nemocnici nepoznal jeho meno ani presný vek.

Aj on utrpel zranenia - hlavy, hrudníka a žalúdka. Ale strach mal väčší ako bolesť: „Nechajte ma na pokoji, bojím sa“ - mali by to byť jediné slová v taliančine, ktoré chlapec povedal po svojom prijatí na pohotovosť.

Lekári bojujú o život chlapca. "Aby ho stabilizovali, bol pod sedatívami. Nemáme šancu si s ním vymeniť ďalšie slová,“ povedal chirurg Gennari. „Ale na liečbu reaguje.“ Nasledujúcich pár hodín je rozhodujúcich.

Zdroj: SITA/Italian Police via AP

Eitan stratil celú svoju rodinu

Nešťastie si vyžiadalo mŕtve rodiny a partnerov. Kto sú rodičia jediného pozostalého? S kým sa chlapec viezol na horu?

Čoskoro sa potvrdili najhoršie obavy: malý prišiel o celú rodinu, čo potvrdila teta Aya B. Stratila brata, švagrinú a malého Toma. Medzi obeťami nehody je päťčlenná rodina z Izraela: dvaja starí rodičia Konisky Cohen a Tshak Cohen (71 a 83), ich dcéra Tal Peleg (27), jej manžel Amit Biran (30) a syn Tom (2).

Izraelské ministerstvo zahraničia v pondelok potvrdilo smrť piatich občanov. Tom mal iba dva roky a narodil sa v Pavii, kde rodina žila, ako píše La Repubblica. Jeho otec sa presťahoval do Talianska, aby študoval medicínu - a babička a dedo cestovali z Izraela na krátke prázdniny v tomto zložitom období vo svojej domovine. Práve sa nechali zaočkovať a chceli sa vyhnúť bombardovaniu v Izraeli v bezpečnom Taliansku. Chlapec, ktorý teraz bojuje o život v turínskej nemocnici, je jej vnuk a volá sa Eitan. Eitan stratil celú svoju rodinu.