Požiar a výpadok elektriny v Mníchove vyšetrujú ako podpaľačstvo

MNÍCHOV - Nemecká prokuratúra začala vyšetrovať podpaľačstvo po výpadku elektriny v Mníchove, kde v noci na sobotu zostalo v tme približne 20.000 domácností. Úrady v juhonemeckom meste to oznámili v sobotu, píše tlačová agentúra DPA.

Elektrina vypadla v piatok skoro ráno po požiari. Polícia začala čoskoro prípad vyšetrovať a neskôr ho odovzdala útvaru, ktorý sa zameriava na zločiny s politickým pozadím. "Keď vyšetrujete požiar elektrického vedenia, v hre môžu byť aj politické motívy," uviedol policajný hovorca. Úrady však zároveň upozornili, že vyšetrovanie je len na začiatku a v tejto chvíli určite nie je možné povedať, či pri požiari zohralo úlohu podpaľačstvo a ktoré motívy sa za ním skrývajú.

Požiar vypukol na stavenisku, cez ktoré vedie okolo 50 elektrických káblov. Nakoniec vyradil z prevádzky približne 150 elektrických staníc, čo spôsobilo výpadok elektriny. Okoloidúci ľudia uviedli, že na stavenisku počuli zvláštne šumenie, potom ranu. Keď prišli posádky hasičov, na mieste už horel otvorený oheň. Spôsob horenia v asi meter hlbokej jame, ktorou káble viedli, naznačuje podpaľačstvo, vysvetlil policajný hovorca.

"Stále sme len na začiatku vyšetrovania," zdôraznil. "V tomto štádiu nemôžeme povedať, či to súvisí s nejakými ďalšími trestnými činmi," dodal. Predstavitelia mesta Mníchov vyhlásili, že všetky zasiahnuté domácnosti by opäť mali mať elektrinu do 18.00 h SELČ. Doplnili, že opravu spomalil v noci hustý dážď.

Ak sa dokáže podpaľačstvo, bude to najnovší zo série útokov na mestskú infraštruktúru, ktoré sa začali v novembri 2019. Neznámi páchatelia vtedy podpálili rozhlasové vysielače a ďalšie zariadenia, škoda dosiahla celkovo 3,6 milióna eur. Polícia pripísala vinu ľavicovým extrémistom, ale jej vyšetrovanie neviedlo k trestnému stíhaniu žiadneho jednotlivca.