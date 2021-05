Izrael po útoku uzavrel priechod, ktorým do Gazy prichádzala humanitárna pomoc

Zničené budovy v Gaze

Zdroj: SITA/AP Photo/Khalil Hamra

JERUZALEM - Izrael sa v dôsledku paľby z mínometov rozhodol uzavrieť priechod do pásma Gazy, cez ktorý do tejto palestínskej enklávy smerovala humanitárna pomoc. Informoval o tom v utorok spravodajský portál The Times of Israel.