Smutná vyhliadka pacientov po KORONAVÍRUSE: O túto dôležitú schopnosť môžu prísť na dlhé roky!

DRÁŽĎANY - Strata čuchu a chuti v dôsledku koronavírusovej infekcie môže podľa odborníka trvať mesiace. U 80 až 95 percent osôb infikovaných korónou je čuch a chuť takmer bežné získať opäť do jedného alebo dvoch mesiacov, uviedol lekár Thomas Hummel v Bonne. Pri piatich až 20 percentách to však trvá dlhšie. Podľa odborníka by mohol pomôcť „výcvik čuchu“.

„Trvá to mesiace alebo roky,“ uviedol Hummel, ktorý je vedúcim Interdisciplinárneho centra pre vôňu a chuť univerzitnej nemocnice v Drážďanoch. „U niektorých z tejto skupiny sa už nikdy nevráti.“ Náhle vznikajúce poruchy čuchu a chuti sú dnes po viac ako ročnej koronavírusovej pandémii jedným z najznámejších príznakov infekcie vírusom SARS-CoV-2.

Mnoho pacientov sa na to sťažuje. Celkovo by sa dalo povedať, že asi u 50 percent ľudí s koronavírusovou infekciou sa vyvinula porucha čuchu alebo chuti, vysvetlil Hummel. Pravdepodobne ešte o niečo viac.

Náhla strata chuti je znamením nákazy

Pozorný treba byť, keď zrazu zmizne zmysel pre chuť a vôňu. Ak sa to stane zrazu, potom je to „relatívne jasný znak toho, že by to mohol byť koronavírus,“ uviedol expert. Takáto strata nastáva aj pri iných infekciách - ale menej často. "To z neho robí pomerne špecifický príznak." Ak nie je upchatý nos, potom je to ešte konkrétnejšie,“ uviedol Hummel. „Je to ako druh signálu včasného varovania.“

Zdroj: Getty Images

Vírus napáda podporujúce bunky v nose

Pozadím čuchových porúch je pravdepodobne poškodenie takzvaných podporných buniek, ktoré sú umiestnené v blízkosti čuchových buniek a zásobujú ich. "Vírus ovplyvňuje tieto podporné bunky. Keď zomrú, existuje určitá pravdepodobnosť, že aj čuchové bunky odumrú,“ vysvetlil Hummel. Mohli sa replikovať za normálnych okolností - to však ovplyvňuje aj koronavírus. Takže regenerácia je spomalená.

Strata čuchu má drastické účinky

Táto skúsenosť je pre mnohých ľudí znepokojujúca. Čuch má tri funkcie, vysvetlil Hummel. Varoval, že je to dôležité pri jedle a tiež pre medziľudské vzťahy. "Zjednodušene povedané: ak necítite žiadny telesný pach, neviete, či smrdíte alebo nie. Tiež nemôžete cítiť svojho partnera, čo má vplyv napríklad na sexualitu.“

Zdroj: Getty Images

Expert radí „čuchové tréningy“

Tipom pre chorých ľudí je takzvaný čuchový tréning. Napríklad štyri rovnaké plechovky sú naplnené ľahko odlíšiteľnými nosičmi pachu - napríklad mätou alebo klinčekmi. Cítite vôňu - a pokúsiť sa odlíšiť vône. Existujú náznaky, že takéto cvičenia majú priamy vplyv na čuchové bunky, uviedol Hummel.

"Ale musíš to dodržiavať, ak chceš, aby to fungovalo. To znamená: každé ráno a každý večer dve minúty tréningu - a v dlhšom časovom období, nie len na jeden týždeň,“ vysvetlil. Potom však môžete zdvojnásobiť alebo dokonca strojnásobiť pravdepodobnosť, že sa čuch opäť zlepší.