KORONAVÍRUS WHO varuje Európu: Indická kríza môže nastať kdekoľvek

KODAŇ - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala vo štvrtok dôrazné varovanie pre európske krajiny, že uvoľňovanie opatrení proti ochoreniu COVID-19 môže vyvolať "dokonalú búrku" a prudký nárast nakazených - ako to práve zažíva India. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Nové prípady infekcie a úmrtí v Indii závratne stúpajú. Odborníci vravia, že to sčasti spôsobili masové zhromaždenia a sviatky v krajine s 1,3 miliardy obyvateľov. Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge vo štvrtok novinárom povedal, že krajiny by nemali urobiť tú chybu a príliš skoro uvoľňovať obmedzenia, aby sa vyhli podobným novým vlnám nákazy.

"Keď sa uvoľnia osobné ochranné opatrenia, keď sa konajú masové zhromaždenia, keď existujú nákazlivejšie varianty koronavírusu a miera očkovania je stále nízka, môže to spôsobiť dokonalú búrku v ktorejkoľvek krajine," uviedol Kluge. "Je veľmi dôležité uvedomiť si, že situácia v Indii môže nastať kdekoľvek," varoval.

V krajine sa prudko šíri takzvaný indický variant koronavírusu, vedecky označený ako B.1.617, ale WHO ešte nepotvrdila, či je prenosnejší alebo smrteľnejší než ostatné varianty. Experti uvádzajú, že explóziu prípadov možno čiastočne pripísať veľkým zhromaždeniam, napríklad na športových zápasoch či svadbách. Kluge vyhlásil, že európske krajiny musia mať na pamäti, že "zdravotné opatrenia pre jednotlivcov a verejnosť, ako aj sociálne opatrenia sú stále hlavnými faktormi, ktoré tvarujú priebeh pandémie".

Poznamenal, že kým počet nových prípadov v európskom regióne minulý týždeň prvýkrát za dva mesiace "výrazne" klesol, "miera nákazy po celom regióne je naďalej extrémne vysoká". Povedal tiež, že v európskom regióne je k dispozícii čoraz väčšie množstvo vakcín a úplne zaočkovaných je tam teraz sedem percent obyvateľstva. Podľa WHO to znamená, že počet ľudí, ktorí dostali očkovaciu látku, je teraz väčší než počet ľudí, ktorí sa nakazili ochorením COVID-19.