KORONAVÍRUS opäť ničí Indiu: Situácia je viac než srdcervúca, tvrdí šéf WHO

ŽENEVA - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyjadril veľké znepokojenie nad rekordnými počtami mŕtvych a nakazených koronavírusom v Indii a situáciu s ochorením COVID-19 označil za "viac než srdcervúcu". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Tedros novinárom v Ženeve oznámil, že organizácia urýchlene poslala do Indie pomoc, aby prispela k vyriešeniu krízy. Vyjadrenia šéfa WHO prišli v čase, keď India bojuje s katastrofickou vlnou nákazy koronavírusom, ktorá preťažila nemocnice, a krematóriá sú nútené využívať svoju plnú kapacitu. Vlna nákazy v posledných dňoch spôsobila, že príbuzní chorých prosia na sociálnych sieťach o zásoby kyslíka a o informácie, v ktorých nemocniciach sú voľné lôžka. Nákaza tiež donútila indické hlavné mesto Naí Dillí predĺžiť lockdown.

Zdroj: SITA/AP Photo/Channi Anand

"WHO robí všetko, čo jej v jej silách, aby poskytla životne dôležité vybavenie a zásoby," povedal Tedros novinárom. Dodal, že organizácia OSN poslala do Indie "tisíce kyslíkových koncentrátorov, prefabrikované mobilné nemocnice a zásoby potrebné pre laboratóriá". WHO tiež uviedla, že presunula vyše 2600 svojich odborníkov z rôznych programov vrátane detskej obrny a tuberkulózy, aby pracovali spolu s indickými úradmi na riešení pandémie.

Zdroj: SITA/AP/Salvatore Di Nolfi/Keystone

India s 1,3 miliardy obyvateľov sa stala najnovším ohniskom pandémie, ktorá zabila po celom svete viac ako tri milióny ľudí. Dokonca aj bohatšie krajiny podnikajú kroky smerujúce k normálnemu životu, a preto urýchľujú očkovanie obyvateľstva. Pomoc Indii poslali už aj USA či Británia, išlo napríklad o pľúcne ventilátory a vakcíny. Podporu prisľúbil takisto celý rad ďalších štátov vrátane Európskej únie. Tedros v pondelok so smútkom povedal, že celosvetovo počty nových denných prípadov nákazy stúpajú posledných deväť týždňov po sebe. Minulý týždeň bolo podľa neho zaznamenaných celosvetovo toľko prípadov, ako v prvých piatich mesiacoch pandémie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Channi Anand

USA zostávajú najhoršie zasiahnutou krajinou - hlásili okolo 572.200 úmrtí na covid a vyše 32 miliónov nakazených. Po nich nasleduje Brazília a Mexiko. India, ktorá je na štvrtom mieste, však v posledných dňoch vyháňa celosvetové počty prípadov ešte vyššie. Krajina, ktorá hlásila celkovo vyše 195.000 úmrtí na covid, zaznamenala len v pondelok 2812 nových úmrtí a 352.991 nových nakazených - je to najvyšší počet obetí od začiatku pandémie koronavírusu, ktorý prvýkrát zistili koncom roka 2019 v Číne.