AKTUÁLNE Rusko vracia úder: Vyhostili 20 zamestnancov českej ambasády v Moskve

Rozhodnutie o vypovedaní 20 zamestnancov českého veľvyslanectva bolo tlmočené v nedeľu večer veľvyslancovi v Moskve Vítězslavovi Pivoňkovi, ktorého si predvolali na ruské ministerstvo zahraničných vecí.

Majú čas do zajtra do polnoci

Moskva hrozila odvetou a okrem iného uviedla, že v kroku českej vlády vidí americký vplyv. "Veľvyslanec Pivoňka sa vrátil z ruského ministerstva zahraničných vecí. Informovali ho, že ruská strana vyhosťuje 20 pracovníkov českej ambasády v Moskve. Termín na opustenie Ruskej federácie bol stanovený do zajtrajšej polnoci," uviedol pre web Blesk Zprávy Hamáček, ktorý je aj ministrom vnútra a dočasne vedie i rezort diplomacie ČR.

Rusi to označili za provokáciu

Podľa záberov agentúry TASS sa dnes Pivoňka dostavil do budovy ministerstva zahraničia na Smolenskom námestí v Moskve, s novinármi nehovoril. Ruská diplomacia ostro reagovala na sobotňajšie oznámenie českej vlády a označila ju za provokáciu. Obvinenia z podielu ruských tajných služieb na výbuchu v muničnom areáli vo Vrběticiach považuje Moskva za absurdné a nepodložené.

Americké stopy

"Podnikneme odvetné opatrenia, ktoré donútia autorov tejto provokácie plne pochopiť svoju zodpovednosť za zničenie základov bežných vzťahov medzi našimi krajinami," napísalo ministerstvo v skoršom vyhlásení. Krok českej vlády je podľa ruskej diplomacie pokračovaním mnohých protiruských akcií, ktoré Česká republika podnikla v posledných rokoch. Je ťažké nevidieť za vypovedaním pracovníkov ruského veľvyslanectva v Prahe "americké stopy", uvádza ruské ministerstvo.

"Vo svojej snahe vyhovieť Spojeným štátom vzhľadom na nedávne americké sankcie proti Rusku české úrady dokonca predčili svojich zámorských pánov," dodala ruská diplomacia. Podpredseda českej vlády Jan Hamáček dnes v Českej televízii povedal, že ak odpoveď Moskvy nebude recipročná, musela by Česká republika pristúpiť k ďalšiemu kroku.

Washington uvalil vo štvrtok na Moskvu rad sankcií a vylúčil z krajiny desať ruských diplomatov. Podľa americkej diplomacie ide o reakciu na ruské zasahovanie do minuloročných amerických prezidentských volieb, na kybernetické útoky proti americkým vládnym agentúram, na údajne agresívne vystupovanie voči Ukrajine a ďalšie "škodlivé" kroky Moskvy. Tá podobné obvinenia odmieta. Rusko o deň neskôr vykázalo desať amerických diplomatov a uviedlo, že zváži aj ďalšie odvetné kroky.

Krízový štáb a odtajnenie správy

Podľa Hamáčka v pondelok zasadne krízový štáb ministerstva zahraničných vecí ČR, ktorý by mal vyslať do Moskvy letecký špeciál, aby dopravil vyhostených českých občanov naspäť do vlasti. Česká vláda v pondelok prerokuje a odtajní materiál Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) o možnom podiele Ruska na explóziách vo Vrběticiachch, uviedol dnes premiér Andrej Babiš (ANO). Očakáva, že vláda nezahrnie ruský Rosatom do bezpečnostného preverovania záujemcov o rozšírenie Jadrovej elektrárne Dukovany.

"Takto sa správa sebavedomá a hrdá krajina," uviedol na Twitteri BIS jej riaditeľ Michal Koudelka. Podľa predsedu Senátu Miloša Vystrčila (ODS) by mal Babiš iniciovať v NATO a EÚ spoločný postup proti narastaniu ruského vplyvu. Hamáček uviedol, že solidárne s ČR by mohli ruských diplomatov vyhostiť členské štáty EÚ, o solidaritu požiada na pondelkovom rokovaní únijných ministrov zahraničia.

Vyhostenie pracovníkov ruskej ambasády, ktorí boli identifikovaní ako agenti tajných služieb, súviselo s vyšetrovaním výbuchov muničných skladov v obci Vrbětice z roku 2014. Podľa českého premiéra Andreja Babiša existuje dôvodné do výbuchov muničných skladov vo Vrběticiach boli zapojení dôstojníci ruskej GRU. Rusko označilo tieto tvrdenia za absurdné a avizovalo, že na krok českej strany náležite zareaguje.