Biden oficiálne oznámil stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden v stredu oficiálne oznámil stiahnutie amerických vojakov v z Afganistanu, ktoré sa má uskutočniť do 11. septembra tohto roka. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica CNN.

"Dospel som k záveru, že prišiel čas ukončiť najdlhšiu vojnu Ameriky. Prišiel čas, aby sa americkí vojaci vrátili domov," povedal. Sťahovanie amerických jednotiek sa podľa Bidena začne 1. mája a do 11. septembra bude ukončené. USA podľa neho odchod zosúladia so svojimi spojencami a partnermi. USA budú podľa Bidena aj naďalej afganskú vládu podporovať proti militantnému hnutiu Taliban, no v Afganistane už nebudú mať "vojenskú prítomnosť". Spojené štáty budú s tejto krajine pokračovať i v poskytovaní humanitárnej a diplomatickej pomoci a budú podporovať mierové rozhovory, napísala na svojej webovej stránke stanica NBC News, ktorá Bidenov príhovor zverejnila.

Predstavitelia americkej vlády v utorok oznámili, že prezident Joe Biden stiahne všetkých amerických vojakov z Afganistanu pred tohtoročným 20. výročím útokov na USA z 11. septembra 2001. Taliban a USA podpísali 29. februára 2020 v Dauhe dohodu, na základe ktorej mal Washington výmenou za bezpečnostné záruky stiahnuť z Afganistanu všetkých svojich vojakov do mája 2021. Predstavitelia americkej vlády však v utorok oznámili, že Spojené štáty stiahnu svoje sily z Afganistanu približne o päť mesiacov neskôr, než sa Washington pôvodne s povstalcami dohodol.

Biden v stredu pripomenul, že je v poradí štvrtý americký prezident, počas ktorého pôsobenia v úrade sú americkí vojaci v Afganistane. "Dvaja republikáni, dvaja demokrati," povedal a dodal, "že túto zodpovednosť" neprenesie na piateho prezidenta. Spojené štáty začali 7. októbra 2001 vojenskú operáciu Trvalá sloboda proti pozíciám Talibanu v Afganistane. Prezidentom bol vtedy George Walker Bush.