Nemecko chce zaviesť v súvislosti s opatreniami proti KORONAVÍRUSU jednotné pravidlá

Angela Merkelová

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

BERLÍN - Nemecká vláda sa spolu so 16 spolkovými krajinami dohodla v súvislosti s bojom proti pandémii nového koronavírusu na vypracovaní celoštátnej legislatívy, ktorá by udávala jednotné pravidlá pre oblasti s vysokou mierou nákazy. Oznámila to v piatok Ulrike Demmerová, zastupujúca hovorkyňa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, informovala agentúra AP.